Cemal Kaşıkçı: Amerikalı senatörlerden Trump'a yaptırım çağrısı

Telif hakkı Reuters Image caption Cemal Kaşıkçı'nın 2 Ekim'de Suudi Arabistan başkonsolosluğuna girişini gösteren güvenlik kamerası görüntüleri basınla paylaşılmıştı. Türk yetkililer, Kaşıkçı'nın Başkonsolosluk binasından ayrıldığını gösteren herhangi bir kaydın bulunamadığını ifade ediyor.

22 Amerikalı senatör ABD Başkanı Donald Trump'a gönderdikleri mektupta, Trump'ın kayıp Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı ile ilgili Küresel Magnitsky Yasası kapsamında resmi soruşturma başlatmasını ve sorumlulara yaptırım uygulamasını talep ettiler.

Mektupta, "Küresel Magnitsky İnsan Hakları Sorumluluk Yasası kapsamında Sayın Kaşıkçı'ya ilişkin herhangi bir ihlalde rolü olan yabancı kişilere yönelik yaptırım uygulama konusunda karar vermenizi talep ediyoruz" ifadesi kullanıldı.

Senatörlerin mektubunda, "Beklentimiz, kararınızı verirken Suudi Arabistan hükümetinin en üst düzey yetkililerine ilişkin bilgileri de dikkate almanızdır" dendi.

Yasa kapsamında Trump'ın yaptırım konusunda karar vermek için 120 günü bulunuyor.

Magnitsky Yasası, Senato Dış İlişkiler Komitesi'nden talep gelmesi durumunda ABD Başkanının "ifade özgürlüğü hakkını kullanan bir kişiye yönelik yargısız infaz, işkence ve diğer ağır insan hakları ihlalleri" şüphesinin bulunduğu durumlarda devreye sokuluyor.

Washington Post'un haberinde, Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Senatör Bob Corker ve komitenin kıdemli üyesi Senatör Bob Menendez'in yasa kapsamında Beyaz Saray'ı Suudi yetkililere yaptırım uygulamaya zorlama hakkının bulunduğu kaydediliyor.

Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Senatör Corker ve Senatör Menendez de mektuba imza atanlar arasında yer alıyor.

Cihazınızda ses/video gösterim programı bulunamadı Cemal Kaşıkçı olayı: 2 Ekim'de İstanbul'da neler yaşandı?

Trump: Üst düzey Suudi yetkililerle görüştüm

ABD Başkanı Trump, Çarşamba günü Beyaz Saray'da gazetecilere yaptığı açıklamada konuyu üst düzey Suudi yetkililerle birden fazla kez dile getirdiğini söyledi.

Suudilerden konuyla ilgili bilgi isteyip istemediği sorulduğunda, "Her şeyi talep ediyoruz" dedi ve şöyle devam etti:

"Ne olduğunu bilmek istiyoruz. Bizim için ve Beyaz Saray için çok cidi bir mesele. İşin kökenine inmek istiyoruz."

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Trump, "Bu kötü bir durum. Kaşıkçı'nın kaybolması derinlemesine araştırılmalı. İnsanlar girdiğini gördü ama konsolosluktan çıktığını görmedi" ifadesini de kullandı.

Eşi Melania Trump ile birlikte Kaşıkçı'nın evlenmeyi planladığı kız arkadaşı Hatice Cengiz'i Beyaz Saray'a davet edeceklerini de söyledi.

Donald Trump'ın sözcüsü Sarah Sanders ise, Beyaz Saray yönetiminden üst düzey yetkililerin bizzat Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile telefonda görüştüklerini açıkladı.

Açıklamaya göre son iki günde Prens Selman ile görüşen üst düzey yetkililer arasında ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ve Trump'ın danışmanı ve damadı Jared Kushner bulunuyor.

Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'dan, Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'na girdiği 2 Ekim'den bu yana haber alınamıyor. Türk yetkililer, Kaşıkçı'nın öldürüldüğü ihtimali üzerinde dururken, Suudi yetkililer ise bu iddiaları yalanlıyor.

ABD'li yetkili: Suudiler Kaşıkçı'yı Suudi Arabistan'a götürmeyi amaçlıyordu

Washington Post'a bilgi veren ABD'li bir yetkili, ABD istihbaratının Suudi yetkililerin görüşmelerini takibe aldığını ve Kaşıkçı'nın kaçırılması yönünde planların dinlendiğini ifade etti. Haberde ismi gizli tutulan yetkilinin, "Suudiler Kaşıkçı'yı Suudi Arabistan'a götürmeyi amaçlıyordu" dediği belirtildi.

New York Times gazetesine konuşan bir Türk yetkili ise 2 Ekim tarihinden bu yana kayıp olan Kaşıkçı'nın öldürüldüğünü, cesedinin kemik testeresi kullanılarak ayrıldığını öne sürdü.

İsmi gizli tutulan Türk yetkili, Kaşıkçı'nın kaybolduğu gün uçakla İstanbul'a indiği tespit edilen Suudi Arabistan vatandaşı 15 kişinin bu operasyon için yanlarında gerekli teçhizatı getirdiğini de iddia etti.