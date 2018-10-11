4 yıldır idamını bekleyen 100 yaşındaki mahkum için af kampanyası

Telif hakkı Global Society For Anti-Corruption Image caption Paul ve Celestine Egbunuche

Nijerya'da oğluyla birlikte kaldığı hücresinde 4 yıldır idam edilmeyi bekleyen ve ülkenin en yaşlı mahkumu olan 100 yaşındaki Celestine Egbunuche için af kampanyası başlatıldı.

Imo eyaletinde arazi anlaşmazlığı yaşadığı bir kişiyi adam tutarak öldürtmekten hüküm giyen Egbunuche'nin sağlık durumunun iyi olmadığı belirtiliyor.

BBC'nin hücresinde ziyaret ettiği mahkuma, 2014'te aynı suçtan idam cezasına çarptırılan oğlu bakıyor.

41 yaşındaki Paul Egbunuche, gözleri iyi görmeyen ve yürüme güçlüğü çeken babasının etrafında olup bitenleri anlayamadığını ve sık sık diğer mahkumları göstererek "Bu adamlar burada ne yapıyor?" dediğini söylüyor.

Şeker hastası olan ve idrarını yapamayan Egbunuche, 18 yıldır ülkenin güneydoğusundaki Enugu Hapishanesi'nde, diğer idam mahkumlarıyla birlikte kalıyor.

Paul Egbunuche, "Her sabah kalkıp su kaynatıyorum ve banyosunu yaptırıyorum. Kahvaltısını hazırlıyorum. Hücreyi açarlarsa, güneşe çıkarıyorum" diyor. Egbunuche, diğer mahkumların da kendisine yardım ettiğini ve babasının serbest bırakılmasını istediğini söylüyor.

Celestine Egbunuche, 4 Ağustos'ta 100 yaşına bastı. Yerel bir gazetenin doğum gününü haber yapmasıyla hem idam mahkumlarının idam için hapiste geçirdiği sürenin uzunluğu hem de idam cezası ülke genelinde tartışılmaya başlandı.

2000'den fazla idam mahkumu var

Nijerya'da 2000'den fazla idam mahkumu var. Bu mahkumlar, yıllarca cezalarının infaz edilmesini bekliyor. Ancak mahkumların cezaları nadiren infaz ediliyor. Son infaz 2016'da gerçekleştirildi. Uluslararası Af Örgütü'ne göre (Amnesty International) 2007-2017 yılları arasında yedi kişi idam edildi.

Vatana ihanet, adam kaçırma ve silahlı soygun gibi suçlarda hâlâ idam cezası veriliyor.

Image caption Enugu hapishanesinde tutulan mahkumlar

'Yoksullar için adalet yok'

Mahkumlara hukuki destek sağlayan LEDAP adlı yardım örgütünden avukat Pamela Okoroigwe, "Eyalet valileri, ne infaz emri veriyor ne de af çıkarıyor. Bu yüzden idamı bekleyen çok sayıda mahkum var" diyor.

Okoroigwe bu kişilerin çoğunun yoksul olduğunu belirterek, "Çoğunun avukat tutacak parası yok. Siz hiç idamını bekleyen zengin bir mahkum gördünüz mü? En iyi avukatları tutuyor, serbest kalıyorlar" diye konuşuyor.

Egbunuche için af kampanyası başlatan GSAC adlı yolsuzlukla mücadele örgütünün başkanı Franklin Ezeona da "birçok Afrika ülkesinde adaletin yoksullar için işlemediğini savunarak "Bir insanı bu kadar uzun süre ipin ucunda bekletmek büyük işkence" diyor.

'Evinde huzur içinde ölsün'

Ezeona, başlattıkları kampanyayla hem Egbunuche'nin serbest kalmasını hem de diğer mahkumların durumunun gözden geçirilmesini sağlamayı amaçladıklarını belirterek "Herkes ikinci bir şansı hak ediyor" diye konuşuyor.

Imo eyaleti Başsavcısı Miletus Nlemedim, Egbunuche için af çıkarılması yönünde görüş bildirdi. Şimdi valinin onayı bekleniyor.

Oğlu Paul Egbunuche da babasının serbest kalacağından umutlu ve "O zaman hapiste ölmek yerine evinde huzur içinde ölebilir" diyor.