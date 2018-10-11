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ABD Başkanı Donald Trump, kayıp Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı ile ilgili soruşturmaya ülkesinden ekiplerin de dahil olduğunu açıkladı.

Donald Trump Fox News'a yaptığı açıklamada, soruşturma ekiplerinin Türkiye'ye yardımcı olduklarını söyledi.

Trump, "Buna müsaade edemeyiz. Son derece kararlıyız. Müfettişlerimiz orada, Türkiye'de. Türkiye'yle birlikte çalışıyoruz. Doğrusu, Suudi Arabistan'la da birlikte çalışıyoruz. Ne olduğunu ortaya çıkarmak istiyoruz" dedi.

Trump Kaşıkçı'nın kaybolmasının ABD-Suudi Arabistan ilişkilerini olumsuz etkileyip etkilemeyeceği konusundaki soruya ise "Ne olduğunu ortaya çıkartmam lazım" dedi ve "Büyük ihtimalle bu noktaya düşündüğünüzden daha yakınız" diye de ekledi.