Haber: Fundanur Öztürk

Türkiye, Peru ve Kanada'nın ortaklaşa hazırladığı tasarının BM Genel Kurulu'nda kabul edilmesi üzerine 2012 yılından beri 11 Ekim, "Dünya Kız Çocukları Günü" olarak kutlanıyor.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun 2017 yılı verilerine göre, Türkiye'deki yaklaşık 23 milyon çocuğun yüzde 49'u kız.

Kız çocuklarının okullaşma oranına bakıldığında ise, 1 ila 4'ncü sınıflar arasında, 4 yıl önce yüzde 99,6'ya çıkan okullaşma oranının, 2017 yılında yüzde 92,8'e düştüğü görüldü.

9 ila 12'nci sınıflar arasında ise kız çocuklarının okullaşma oranı Batı illerinde yüzde 80 iken bu rakam Doğu illeri için yüzde 50'ye kadar düşüyor.

BBC Türkçe'den Fundanur Öztürk, avukat Hatice Kaynak ve Gündem Çocuk Derneği'nden Ezgi Koman ile bu istatistiklerin nedenlerini konuştu.