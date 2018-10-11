Soyuz roketi arızalandı, astronot ve kozmonot kapsülle acil iniş yaptı

Telif hakkı EPA Image caption Soyuz roketi

Amerikalı astronot Nick Hague ve Rus kozmonot Aleksey Ovçinin'i Uluslararası Uzay İstasyonu'na taşıyacak Soyuz roketi fırlatılışı sırasında arıza yaptı.

Arızayı fark eden Hague ve Ovçinin'i taşıyan kapsül Kazakistan'a acil iniş yaptı.

Kurtarma ekipleri, astronot ve kozmonota ulaştı.

Moskova'ya götürülen Hague ve Ovçinin'in hayati tehlikelerinin bulunmadığı açıklandı.

Telif hakkı AFP Image caption Amerikalı astronot Nick Hague ve Rus kozmonot Aleksey Ovçinin

Rusya: İnsanlı uzay uçuşları askıya alındı

Rusya Başbakan Yardımcısı Yuri Borisov, kazayla ilgili soruşturma tamamlanana dek insanlı uzay uçuşlarının askıya alındığını söyledi.

Roket, Kazakistan'daki Baykonur Uzay Üssü'nden fırlatılmıştı.

Uluslararası Uzay İstasyonu'na yolculuğun 6 saat sürmesi, Hague ve Ovçinin'in de istasyonda 6 ay kalmaları bekleniyordu.

Amerikan Uzay ve Havacılık Dairesi (NASA) sorunun roketin motorundan kaynaklandığını duyurdu.