ABD'de beyaz çocuklara bakan siyah: Polise ihbar edildim, sorgulandım

Telif hakkı COREY LEWIS Image caption Corey Lewis, baktığı ocuklar ve onu sorgulayan polis memuru

ABD'nin Atlanta kentinde, 2 beyaz çocuğa bakıcılık yapan Corey Lewis adlı bir siyah, peşlerine düşen bir beyaz kadının şikayetiyle polis tarafından sorgulandı.

Olay, sosyal medyada ırkçılık tartışmalarını yeniden alevlendirdi.

Corey Lewis, yaşadıklarının bir kısmının görüntülerini Facebook'ta yayımladı.

Videolar, 600 binden fazla izlendi.

Lewis, aracının arkasında oturan bir 6, diğeri 10 yaşındaki çocuklarla süpermarketin otoparkından çıkarken yanlarına beyaz bir kadın geldi.

Adı açıklanmayan kadın, çocukların iyi olup olmadıklarını sordu ve onlarla konuşmak istediğini söyledi.

Kadın, isteğini geri çeviren Lewis'i evine kadar izledi ve polis çağırdı.

Polis çocukların annesiyle de konuştu.

'Sırf siyah olduğum için…'

Corey Lewis, evine gelen polis memuruna, "2018'deydiz ve her sokağa çıktığımda ayrımcılığa hedef oluyorum. Takip edildim. Taciz edildim. Tüm bunlar yanımda bana benzemeyen iki çocuk olduğu için oldu" dedi.

Lewis daha sonra polisin kendisini "sırf siyah olduğu için" sorguladığını söyledi.

Sosyal medyada videoların altındaki yorumlarda, ABD'de siyahların son dönemde gündelik yaşamlarında maruz kaldıkları ayrımcılık örnekleri hatırlatıldı.