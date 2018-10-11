ABD Dışişleri Sözcüsü: Gizli Brunson anlaşmasından haberimiz yok

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Amerikan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Neuert, Pastör Andrew Bronsun'un salıverilmesi için Türkiye'yle yapılan herhangi bir anlaşmadan haberleri olmadığını söyledi.

Amerikan NBC Haber televizyonu, Türkiye ve ABD'nin şu anda ev hapsinde tutulan Brunson'ın serbest kalması için bir uzlaşmaya vardığını ve bugün yapılacak duruşmada Brunson'a yöneltilen bazı suçlamaların düşürüleceğini bildirdi.

NBC'nin iki üst düzey Trump yönetimi yetkilisi ve konuyu bilen bir başka kişiye dayandırdığı haberinde, Beyaz Saray'ın varılan gizli bir anlaşma uyarınca Brunson'ın önümüzdeki günlerde serbest bırakılmasını beklediği ifade edildi.

Haberde söz konusu uzlaşmaya, Amerikan Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ve Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton'ın, geçen ay New York'ta yapılan BM Genel Kurulu toplantıları sırasında Türk yetkililerle yaptıkları görüşmeler sırasında ulaşıldığı belirtildi.

Beyaz Saray yönetimi'nin NBC'nin sorusuna yanıt vermediği kaydedilirken, Trump yönetiminde nihai bir anlaşmanın nasıl olabileceği yönünde kuşkular bulunduğu ifade edildi.

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence de herhangi bir anlaşma olup olmadığını doğrulamayı reddetti. Ancak Pence, Brunson'ın serbest bırakılmasından umutlu olduğunu söyledi.

Pence: Umutlarımızı koruyoruz

Pence "Duruşmada Türkiye'nin birşeyler yapmaya niyetli olduğunu ve hiçbir suçu olmayan, Türkiye'de adil olmayan bir şekilde birkaç yıldır hapiste tutulan bu iyi adamı serbest bırakacağı yönündeki umutlarımızı koruyoruz" dedi.

Mike Pence ayrıca, "Başkan Trump, yönetimimiz Pastör Brunson özgür kalana, evine, ABD'ye, ailesine ve kilisesine kavuşana dek güçlü bir duruş sergilemeye devam edeceğini açık bir şekilde gösterdi." diye konuştu.

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Erdoğan: Yargı kararına uymak zorundayım

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Brunson konusundaki son açıklamasında "Türkiye Cumhuriyeti'nin bir hukuk devleti olması sebebiyle, ben yargıya müdahale edecek konumda değilim. Ben, demokratik bir cumhuriyet olan, bir hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanıyım. Dolayısıyla yargı ne karar verirse, o karara uymak zorundayım. O işin muhatabı olanlar da yargı kararına uymak zorundadırlar. Olay budur. " demişti.

ABD vatandaşı Pastör Andrew Brunson bugün bir kez daha hakim karşısına çıkacak.

Andrew Brunson, yaklaşık 2 yıl Türkiye'de tutuklu yargılandıktan sonra 25 Temmuz'da tutukluluğu ev hapsine çevrilmişti.

İzmir'de devam eden dava sürecinde Brunson'a 'casusluk' ve 'örgüt adına suç işlemek' suçlamaları yöneltiliyor ve hakkında 35 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

Ev hapsinde tutulan ve hakkında yurt dışına çıkış yasağı olan Brunson'ın avukatı İsmail Cem Halavurt, ev hapsi kararının bozulması için Anayasa Mahkemesi'ne başvurmuştu.

Avukat Halavurt'un bir kez daha hakimden Brunson'ın tahliyesini talep etmesi bekleniyor.

Ev hapsine itirazlar reddedilmişti

Brunson için bugüne kadar yapılan itirazlar sonuçsuz kalmış, mahkeme ev hapsinin devamı yönünde karar vermişti.

ABD vatandaşı olan Brunson, Ekim 2016'da sınır dışı edilmek üzere gözaltına alındı ancak Aralık ayında Fethullah Gülen Cemaati'ne üye olma suçlamasıyla tutuklandı. Brunson hakkındaki iddianame Mart 2018'de hazırlandı.

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North Carolina eyaletinde doğan 50 yaşındaki Brunson, 23 yıldır eşiyle birlikte Türkiye'de yaşıyordu ve tutuklandığı sırada süresiz oturma izni başvurusunu sonucunu bekliyordu.

ABD, Brunson'ın serbest bırakılmamasının ardından "insan hakları ihlallerinin sorumluluları" oldukları gerekçesiyle İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'e yaptırım uygulamaya başladı.

Başkan Donald Trump, daha sonra Türkiye'den çelik ve alüminyum ithalatına uygulanan gümrük vergilerini ikiye katladı. Bu kararın Brunson davası nedeniyle değil, iç kullanm kapasitesini artırmak amacıyla alınan bir dizi önlem kapsamında yürürlüğe sokulduğu açıklandı.