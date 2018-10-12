Trump: Suudi Arabistan'a silah satışından vazgeçemeyiz

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ABD Başkanı Donald Trump, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın kaybolması nedeniyle Suudi Arabistan'a silah satışını kısıtlamaya henüz hazır olmadığını ilan etti.

Trump, Cemal Kaşıkçı'nın kaybolmasıyla ilgili resmi soruşturma başlatması ve suçluluğu kanıtlanan kişilere yaptırım uygulaması konusunda Amerikalı senatörlerin baskısı altında.

Suudi Arabistan dünyanın en büyük silah ithalatçılarından biri ve ithalatının çoğunu ABD'den gerçekleştiriyor.

Kaşıkçı'nın akıbetini ortaya çıkarmak istediğini söyleyen Trump, ancak silah satışı sayesinde elde edilen gelirden ve yaratılan iş sahasından vazgeçemeyeceklerini söyledi.

Beyaz Saray'da yaptığı açıklamada "Bu kabul edilemez" diyen Trump, "Askeri teçhizata ve diğer şeylere 110 milyar dolar harcıyorlar ki bu da iş sahası yaratıyor" dedi.

Anlaşmaların iptal edilmesi halinde Suudilerin Rusya ya da Çin'den silah almaya başlayacağını kaydeden Trump, "İşler o noktaya gelirse, meseleyi ele almanın başka yolları var" ifadesini kullandı.

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Ancak 22 Amerikalı senatör Trump'a gönderdikleri mektupta, Cemal Kaşıkçı ile ilgili Küresel Magnitsky Yasası kapsamında resmi soruşturma başlatılmasını ve sorumlulara yaptırım uygulanmasını talep etmişlerdi.

Senatörlerin mektubunda, "Beklentimiz, kararınızı verirken Suudi Arabistan hükümetinin en üst düzey yetkililerine ilişkin bilgileri de dikkate almanızdır" dendi.

Yasa kapsamında Trump'ın 120 gün içinde Kongre'ye rapor sunması ve yaptırım konusunda karar vermesi gerekiyor.

Magnitsky Yasası, ABD Başkanının "ifade özgürlüğü hakkını kullanan bir kişiye yönelik yargısız infaz, işkence ve diğer ağır insan hakları ihlalleri" şüphesinin bulunduğu durumlarda devreye sokuluyor.

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ABD merkezli Washington Post gazetesinde köşe yazan Cemal Kaşıkçı, Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz el-Suud ve Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'a karşı eleştirel görüşlere sahip.

Cumhuriyetçi Senatör Rand Paul silah satışının derhal askıya alınmasını istedi

Cumhuriyetçi Senatör Cory Gardner gazetecilere yaptığı açıklamada, "Suudi Arabistan bunu bir an önce açıklığa kavuşturmalı" dedi ve Riyad'ın sorumlu olduğunun anlaşılması durumunda silah satışlarının sorun teşkil edeceğini söyledi.

ABD Kongresi'nin silah satışlarını geçici olarak durdurma hakkı bulunuyor. Bazı senatörlerin de bu yola başvuracağı yorumları yapılıyor.

Demokrat Senatör Bob Menendez, bu fikre sahip olanların artmakta olduğunu söyledi.

"Müttefiklerimizin istediklerini yapmalarına açık çek vereceğimizi düşünmelerine izin veremeyiz" dedi.

Suudi Arabistan yönetimine eleştirileriyle bilinen Cumhuriyetçi Senatör Rand Paul, Trump'ın "derhal" silah satışlarını askıya alması gerektiğini savundu.

Rand Paul, Suudi Arabistan'ın Yemen'da yüksek teknoloji Amerikan silahlarını kullanarak savaş suçları işlediğini söylüyor.

Senato Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Bob Corker da, "Suudi Arabistan'ın parmağının olduğu anlaşılırsa, Trump yönetiminin bu olayda yer alan kişilere yaptırım uygulaması konusunda yoğun baskı altında kalacağını" kaydetti.

Donald Trump, daha önce Fox News'a yaptığı açıklamasında, soruşturma ekiplerinin Türkiye'ye yardımcı olduklarını söylemişti.

Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'dan, Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'na girdiği 2 Ekim'den bu yana haber alınamıyor.

Türk yetkililer, Kaşıkçı'nın öldürüldüğü ihtimali üzerinde dururken, Suudi yetkililer ise bu iddiaları yalanlıyor.