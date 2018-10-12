Telif hakkı AIR INDIA Image caption Duvarı yıkan Air India uçağı

Hindistan Hava Yolları'na (Air India) ait bir yolcu uçağı, Trichy-Dubai seferi için kalkış yaparken, havalimanının duvarına çarptı.

Çarpma sonucu hasar gören Boeing 737 tipi uçak Mumbai'ye yönlendirildi.

130 yolcusu ve 6 mürettebatı olan uçağın güvenli bir şekilde iniş yaptığı açıkladı.

Toplam 6500 saat uçuş deneyimleri olan iki pilot, olayla ilgili soruşturma tamamlanıncaya kadar açığa alındı.

Kule pilota bildirdi

Hindistan'ın ulusal havayolu şirketinden yapılan açıklamada, ülkenin güneyindeki Trichy havalimanında yaşanan olayla ilgili olarak şöyle denildi:

"Sabahın erken saatlerinde havalanı görevlileri uçağın kalkışı sırasında duvara çarpmış olabileceğini tespit etti. Durum pilota bildirildi. Pilot, uçağın sistemlerinin normal çalıştığını bildirdi."

Hindistan Hava Yolları, soruşturma için Sivil Havacılık Kurumu'yla işbirliği yaptığını duyurdu.

Telif hakkı AIR INDIA Image caption Güvenli bir şekilde Mumbai'ye inen uçak

Birkaç hafta önce da Hindistan havayolu şirketi Jet Air'in pilotları, kabin basıncını ayarlayan düğmeye basmayı unuttukları için solunum güçlüğü yaşayan 30'dan fazla yolcu tedavi altına alınmıştı.

11 yıldır zarar ediyor

Hindistan Hava Yolları 2007'den bu yana zarar ediyor.

Geçen yıl Haziran'da Bakanlar Kurulu kararıyla satışa çıkarılan şirkete alıcı çıkmamıştı.

Havayolu şirketi için 5 milyar dolar fiyat belirlendi. Şirketin 10 milyar dolar civarında borcu bulunuyor.