ABD'nin Washington eyaleti idam cezasını kaldırdı

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ABD'nin Washington eyaleti, Eyalet Yüksek Mahkemesi'nin ölüm cezasının "keyfi ve ırksal açıdan taraflı bir şekilde uygulandığına" hükmetmesinin ardından idam cezasını kaldırdı. Washington, ABD'de ölüm cezasını kaldıran 20. eyalet oldu.

Eyalette ölüm cezası bekleyen 8 mahkumun cezaları derhal ömür boyu hapse çevrildi.

ABD'de geçen yıl 28 kişi infaz edildi.

Washington'da ise 2010'dan bu yana hiçbir cezayı infaz edilmemişti.

Karar oy birliğiyle alındı

Washington Yüksek Mahkemesi yargıçları, 1996'da bir kadına tecavüz edip, öldüren idam mahkumu Allene Eugene Gregory'nin temyiz başvurusu sonucu oy birliğiyle karar aldı.

Kararda "ölüm cezasının Washington'na herhangi bir meşru cezalandırma amacına hizmet etmediği" vurgulandı. Ayrıca, "keyfi ve ırksal açıdan taraflı bir şekilde uygulandığı için geçersiz olduğuna" hükmedildi.

Kararın ardından Eyalet Valisi Jay Inslee Twitter'da paylaştığı mesajda "uzun süredir ölüm cezasının Washington'da eşit adalet sınavını geçemediğini" söyledi.

Inslee ayrıca "Posta kodu ve ırkın suçlanan kişinin ölüm cezasın alıp almayacağında belirleyici olduğunu biliyoruz. Burada eşit, adil herhangi bir şey yok" dedi.

@GovInslee tarafından yapılan numaralı Twitter paylaşımını geçin We know that zip code and race are likely determinants of whether an accused criminal is sentenced to death. There has been nothing equal, or fair, or just, about that. — Governor Jay Inslee (@GovInslee) 11 Ekim 2018

Kararı insan hakları kuruluşları da memnuniyetle karşıladı.

Af Örgütü: Müthiş bir haber

Uluslararası Af Örgütü'nan ABD şubesinden Kristina Roth yayımladığı yazılı açıklamada "Washington'da ölüm cezasının kaldırılması adına mücadele edenler adına müthiş bir haber" dedi.

Açıklamada ayrıca "Washington bu zalim, gayri insani ve aşağlayıcı cezaya son veren 20. eyalet oldu. Diğer eyaletler de aynı şeyi yapmalı." denildi.