Düşes Meghan Markle hamile

Telif hakkı AFP/Getty Images Image caption Düşes Meghan ve Prens Harry geçen Mayıs'ta evlenmişlerdi.

İngiltere'de 19 Mayıs'ta Prens Harry ile evlenen Sussex Düşesi Meghan Markle'ın hamile olduğu açıklandı.

Kensington Sarayı'ndan yapılan açıklamada, bebeğin baharda dünyaya gelmesinin beklendiği açıklandı.

Açıklamada, "çiftin Mayıs'taki evliliklerinden bu yana dünyanın dört bir yanından aldıkları desteğe minnettar oldukları ve bu mutlu haberi halkla paylaşmaktan sevinç duydukları" belirtildi.

34 yaşındaki Prens Harry ile 37 yaşındaki Düşes Meghan'ın bebeği, İngiltere tahtının yedi numaralı varisi olacak.

Hamilelik haberi, çiftin Avustralya, Fiji, Tonga ve Yeni Zelanda'yı kapsayan 16 günlük gezilerinin başlangıcında duyuruldu.

Meghan Markle'ın, Cuma günü Prenses Eugenie ile Jack Brooksbank'ın Windsor Satosu'ndaki düğününe paltoyla gelmesi hamile olduğu söylentilerine neden olmuştu.Markle'ın Sydney'e gelişinde karnını iki büyük dosyayla örtmesi söylentileri artırmıştı.

Tebrik mesajları

Düşes'in annesi Doria Ragland "bu harika haberden çok mutlu olduğunu ve ilk torununu kucağına almayı dört gözle beklediğini" söyledi.

Başbakan Theresa May de çifti kutladı ve "Sussex Dükü ve Düşesi'ne bahar aylarında bebek beklediklerine dair mutlu haber için en sıcak tebriklerimi iletiyorum" dedi.

Harry ve Meghan, çocuk istediklerini daha önce de söylemişlerdi.

Meghan, 2016'da verdiği bir röportajda anne olmanın dilekleri arasında bulunduğunu söylemiş Harry de "Her şeyin bir zamanı var ve umarım yakın gelecekte ailemiz de olacak" demişti.

Dünyaya gelecek bebek Prens George, Prenses Charlotte ve Prens Louis'in kuzeni olacak ve Kraliçe doğumdan önce tahttan inmediği takdirde prens ya da prenses unvanı alamayacak.