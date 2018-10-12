Dünyanın en yoksul ülkelerinden Papua Yeni Gine, İtalya'dan 40 Maserati getirtti

Telif hakkı AIRBRIDGECARGO Image caption Papua Yeni Gine'ye getirilen Mesaratiler

Dünyanın en yoksul ülkelerinden biri olan Papua Yeni Gine'de gelecek ay yapılacak Asya Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) Zirvesi için İtalya'dan 40 adet lüks Maserati marka araba getirilmesi tepki çekti.

Her biri 100 bin dolardan fazla olan Quattroporte sedan araçlar zirve sırasında konuk liderlerin hizmetine verilecek.

Papua Yeni Gine'de yolların standardı düşük olduğu için 80 kilometrelik hız sınırı var.

Ülkede medya ve aktivistler, halkın yüzde 40'ının günde bir dolardan daha az parayla geçinmek zorunda olduğu ülkede, milyonlarca doların israf edildiğini savundu.

Ancak hükümet arabalara yapılacak ödemeler için özel sektörden taahhüt alındığını açıkladı.

APEC Bakanı Justin Tkatchenko saatte 240 kilometreye çıkabilen arabaların, "Liderlere APEC zirveleri standardında bir ulaşım hizmeti sunacağını" söyledi.

'Bu arabalar, peynir-ekmek gibi satıyor. Devletin elinde kalmaz'

Tkatchenko, arabaları getirmek için bir miktar kapora ödediklerini belirterek "Bu arabalar peynir-ekmek gibi satıldığı için devlete külfet getirmeyecek" dedi.

Bakan arabalar için kaç para harcadıklarını ya da bunları zirveden sonra kimlerin kaç paraya satın alacağını açıklamadı.

Zirveye Çin lideri Şi Jinping ve ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence'in de katılması bekleniyor.

'Ülkede çocuk felci salgını var, öğretmenler maaş alamıyor'

Papua Yeni Gine'yle ilgili yazılar yazan Keith Jackson adlı bir blogger, ülke yoksulluk içindeyken liderlerin dünyaya farklı bir imaj vermeye çalıştığını öne sürerek "Tüm bunlar, ülkede çocuk felci, sıtma ve verem gibi hastalıkların yeniden görülmeye başladığı, öğretmenlerin maaşlarını alamadığı ve sekiz milyon kişinin yoksulluğa sürüklendiği bir dönemde oluyor" dedi.

Hükümet, Haziran'da çocuk felci salgını nedeniyle olağanüstü durum ilan etmişti.

Zirvede Avustralya'nın bu ülkede askerlerini konuşlandırması ve Papua Yeni Gine'nin hava sahasını kullanması karşılığında 100 milyon dolarlık yardım açıklaması yapması bekleniyor.

2015'te Filipinler'de düzenlenen zirve için BMW'nin sponsorluğuyla ülkeye 200'den fazla araç getirilmişti.

Bu araçlar daha sonra halka satılmıştı.