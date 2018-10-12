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Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın kaybolmasıyla ilgili açılan soruşturma kapsamında Suudi Arabistan'dan bir heyet Türkiye'ye geldi.

Anadolu Ajansı'nın haberine göre, Ankara'ya ulaşan Suudi heyetle Türk yetkililer arasında hafta sonunda görüşmeler yapılması bekleniyor.

Heyetin kaç kişiden oluştuğu ve soruşturma kapsamında ne yapacağına dair ise herhangi bir bilgi verilmedi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın dün düzenlediği basın toplantısında Suudi Arabistan'ın teklifiyle ortak bir çalışma grubunun kurulmasına karar verildiğini açıklamıştı.

Bugün daha erken saatlerde TRT World kanalı da Türkiye'nin soruşturma kapsamında işbirliği yapması için Suudi Arabistan'a hafta sonuna kadar süre verdiğini bildirdi.

Cihazınızda ses/video gösterim programı bulunamadı Cemal Kaşıkçı olayı: 2 Ekim'de İstanbul'da neler yaşandı?

TRT World'e göre, verilen süre içerisinde Suudi Arabistan'ın soruşturmaya gerekli yardımı yapmaması halinde, İstanbul Başkonsolosluğunda görevli diplomatların sorgulanabilir.

1963 yılında imzalanan Konsolosluk İlişkileri Hakkında Viyana Sözleşmesi'nin 44'üncü maddesinde, konsolosluk görevlilerinin "adli ve idari davalar sırasında tanıklık yapmaya" çağırılabilecekleri belirtiliyor. Aynı sözleşmenin 41'inci maddesi de konsolosluk görevlilerinin "ağır bir suç halinde yetkili adli makamın kararı ile" gözaltına alınabilecekleri veya tutuklanabileceklerini belirtiyor.

Kaşıkçı, en son 2 Ekim günü Suudi Arabistan'da evli olmadığına dair bir belge almak üzere gittiği İstanbul Başkonsolosluğuna girerken görüldü. Suudi Arabistan'da Veliaht Prensi Muhammed bin Salman'ın politikalarını eleştirdiği için yaklaşık bir yıldır ABD'de yaşayan Kaşıkçı, kraliyet ailesinin politikalarını eleştiren gazetecilerin arasında yer alıyordu.

Washington Post gazetesinde köşe yazarlığı yapan Kaşıkçı, son olarak BBC'de katıldığı bir program öncesi sunucu ile yaptığı sohbet sırasında bir daha ülkesine dönebileceğini düşünmediğini söylemişti. Türk yetkililer, Kaşıkçı'nın kaybolduğu gün Suudi Arabistan'dan 15 kişilik bir grubun geldiğini ve konsolosluk binasında öldürüldüğünü düşündüklerini söylüyor. Suudi Arabistan ise bu iddiaları reddediyor.

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ABD basını: Türk yetkililerin elinde ses ve video kaydı var

Amerikan Washington Post ve Wall Street Journal (WSJ) gazeteleri, Türkiye'nin ABD'li yetkililere Kaşıkçı'nın öldürülme anına ait olduğunu söyledikleri bir ses ve video kaydının bulunduğu bilgisini ilettiğini bildirdi.

Haberlerde, özellikle ses kaydının Kaşıkçı'nın akıbetine yönelik ciddi ayrıntılar içerdiği vurgulandı.

Washington Post'a konuşan bir yetkili, "Ses kaydı, içeri girmesinin ardından Cemal'in başına neler geldiğini ortaya koyuyor... (Kaşıkçı'nın) ve Arapça konuşan diğer başka adamların sesini duyabiliyorsunuz. Nasıl sorgulandığını, işkenceye uğradığını ve sonra da öldürüldüğünü dinliyorsunuz" dedi.

WSJ'ye konuşan bir başka yetkili de ses kaydının doğru olması halinde bunun Kaşıkçı'nın öldürüldüğünü teyit ettiğini de vurguladı.

Haberde ayrıca, ses kaydının Türkiye'deki yetkililer tarafından bazı basın organlarının üst düzey yöneticilerine dinlettirildiği de öne sürüldü.

Suudi Arabistan tarafından finanse edilen Dubai merkezli el Arabiya kanalı da Kaşıkçı'nın kaybolduğu gün İstanbul'a gelen 15 kişinin olayla ilgisi bulunmadığını ve turistik bir seyahat için gittiklerini bildirdi.