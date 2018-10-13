BM Genel Sekreteri Guterres'ten Cemal Kaşıkçı açıklaması: Gerçek ortaya çıkarılmalı

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, İstanbul'daki Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'na girdiği 2 Ekim'den bu yana haber alınamayan muhalif gazeteci Cemal Kaşıkçı'yla ilgili BBC Ekonomi Editörü Kamal Ahmad'a konuştu.

Guterres, olayın ardındaki "gerçeğin ortaya çıkması" çağrısında bulunurken, "Bu gibi olayların yeni normale dönüşmesinden kaygılıyım" dedi.

Uluslararası Para Fonu'nun (IMF) Bali'de düzenlenen toplantısında Guterres, şu açıklamalarda bulundu:

"Gerçeğin ortaya çıkması yönünde güçlü bir talebimiz olması gerekli. Tam olarak ne olduğunu, nasıl olduğunu ve olanlardan kimin sorumlu olduğunu bilmemiz gerek. Bu gibi olayların çoğalmaya başladığı durumlarda da, şeffaflık talebinde bulunabileceğimiz farklı yollar bulmalıyız diye düşünüyorum."

Lagarde: Gelen haberlerden kaygılıyım

Küresel ekonomi ve iş dünyası ise, Kaşıkçı'nın kaybolması sonrası Suudilerle ortaklıklarını gözden geçiriyor.

Şimdi dikkatler Suudi Arabistan'ın önümüzdeki ay düzenlenecek "Future Investment Initiative" (Gelecek Yatırım İnsiyatifi) isimli konferansına çekildi.

Cumartesi günü IMF Başkanı Christine Lagarde da Kaşıkçı ile ilgili haberlerden kaygılı olduğunu belirtti.

Lagarde buna rağmen konferansa katılmaktan vazgeçmediğini söyledi:

Lagarde "Dünyanın her köşesinde IMF için çalışmak zorundayım. Bu aşamada da planlarımı değiştirmeyi düşünmüyorum. Önümüzdeki günlerde gelebilecek bilgileri ise dikkatle bekleyeceğim" diye konuştu.

Amerikan CNN ve CNBC televizyonları ile New York Times, İngiliz Financial Times gibi gazeteler bu konferansa katılmayacaklarını açıklamıştı.

Suudi heyet Türkiye'de

Amerikan Washington Post ve Wall Street Journal (WSJ) gazeteleri, Türkiye'nin ABD'li yetkililere Kaşıkçı'nın öldürülme anına ait olduğunu söyledikleri bir ses ve video kaydının bulunduğu bilgisini ilettiğini bildirmişti.

Suudi Arabistan ise, muhalif gazeteciyi öldürdükleri yönündeki suçlamaları şiddetle reddediyor.

Öte yandan Türkiye, Riyad yönetimi ile başlattığı ortak soruşturmayı sürdürüyor.

Cuma günü de, Kaşıkçı olayını araştırmak için bir Suudi heyeti Türkiye'ye geldi.