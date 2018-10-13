Trump: Brunson Beyaz Saray'ı ziyaret edebilir, anlaşma iddiası doğru değil

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3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılan ve yattığı süre göz önüne alınarak serbest bırakılan ABD'li Pastör Andrew Brunson, hakkındaki ev hapsi ve yurtdışına çıkış yasağının kaldırılması sonrası ABD yolunda. Brunson'ın TSİ 18:00 civarında Washington'a inmesi bekleniyor.

Cuma akşamı askeri uçakla Türkiye'den ayrılan Brunson, önce sağlık kontrolleri için Almanya'nın Ramstein kentine getirildi.

ABD Başkanı Donald Trump, Brunson'ın bugün Oval Ofisi ziyaret edebileceğini söyledi.

Trump, Brunson'ın bırakılması için Türkiye ile ABD arasında bir anlaşma yapıldığı iddialarını ise yalanladı.

Telif hakkı Reuters Image caption Trump, Brunson için "Çok acı çekti ancak birçok insana minnettarız" diye konuştu.

Ohio'da gazetecilere konuşan Trump "Hiçbir şekilde yapılan bir anlaşma yok ama onun sağlıklı bir şekilde aramıza katılıyor olmasından mutluyum" ifadelerini kullandı.

ABD'li NBC News televizyonu Brunson'ın serbest bırakılması karşılığında bazı ekonomik yaptırımların rahatlatılması konusunda Türkiye ile ABD arasında anlaşma sağlandığını iddia etmiş, ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü ise böyle bir anlaşmadan haberleri olmadığını söylemişti.

Pompeo: Tutuklu diğer ABD vatandaşlarının da kısa sürede bırakılacağını umuyoruz

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ise, Twitter'dan yaptığı açıklamada "Türk hükümetinin diğer ABD vatandaşları ve ABD Dışişleri Bakanlığı'nın oradaki çalışanlarını da hızla serbest bırakacağını umuyoruz" ifadelerini kullandı.

@SecPompeo tarafından yapılan numaralı Twitter paylaşımını geçin Pastor Brunson is finally coming home to America, following a long ordeal for the pastor and his family. We hope that the Turkish government will quickly release our other detained U.S. citizens and @StateDept locally employed staff. — Secretary Pompeo (@SecPompeo) 12 Ekim 2018

Reuters'a konuşan Cumhuriyetçi Senatör Thom Tillis ise, Brunson'ın serbest bırakılmasında Trump ve Pompeo'nun ortak çabalarının etkili olduğunu söyledi. Tillis, ikilinin Türkiye ile "olumlu ilişkilere geri dönme" çabasında olduğunu da sözlerine ekledi.

AKP Sözcüsü: Dayatmalarla karar alınsaydı, Türkiye'ye ekonomik saldırılar yapıldığı zaman alınırdı

Brunson'ın serbest bırakılması sonrası Cumhurbaşkanlığı'nın yaptığı yazılı açıklamada "Trump'a hatırlatmak isteriz ki, Türk mahkemeleri bağımsızdır" dendi.

Cumartesi günü AKP Sözcüsü Ömer Çelik ise kararın "dayatmalarla alındığı" iddiasını reddetti.

"Dayatmalarla karar alınsaydı, Türkiye'ye ekonomik saldırılar yapıldığı zaman karar alınırdı" diyen Çelik, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Şunun unutulmaması gerekir: Amerikan yönetimi şimdiye kadar hukuk kurallarına, demokratik dillere uymayan yanlış bir tavır ortaya koymuştur. Türkiye hiçbir taviz vermemiştir."

Duruşmada neler yaşandı?

Cuma günü Aralık 2016'da "suç örgütüne üye olmamakla birlikte örgüte bilerek ve isteyerek yardım etme" suçundan tutuklanan Brunson'ın İzmir'deki 4. duruşması gerçekleşti.

Duruşmada, daha önce Brunson'ın "PKK ve Gülen Cemaati ile bağlantılı olduğu" yönünde ifade veren bazı gizli tanıklar ifadelerinde değişikliğe gitti.

Savcının mütalaasını vermesinin ardından Brunson şu savunmayı yaptı: "Savunmamı avukata bırakacağım. Masum bir adamım. Beraatimi talep ediyorum. Savunmamı avukatıma bırakıyorum. İsa'yı seviyorum. Türkleri seviyorum"

Mahkeme heyeti daha sonra duruşmaya ara verdi ve Brunson hakkındaki kararı açıkladı: Brunson, 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılırken, bu ceza içeride yattığı süreye sayıldı ve serbest bırakıldı.

Trump, Brunson davasında kararın açıklanmasının ardından Twitter üzerinden attığı mesajda, "Düşüncelerim ve dualarım Pastör Brunson'la ve kısa zamanda güvenli bir şekilde evine dönmesini umuyoruz!" dedi.