Trump, Pastör Brunson'ı Beyaz Saray'da ağırladı: 'Türkiye'yle ilişkimiz mükemmel olabilir'

Telif hakkı Reuters Image caption Amerikalı Pastör Andrew Brunson ve ABD Başkanı Donald Trump

ABD Başkanı Donald Trump, Türkiye'de 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılması sonrası serbest bırakılan ve ülkesine dönen Amerikalı pastör Andrew Brunson'ı Beyaz Saray'da ağırladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a bir kez daha teşekkür eden Trump, Brunson'ın serbest bırakılmasının Türkiye ile ilişkileri açısından atılmış "harika bir adım" olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanı sıra Türk halkına da teşekkür eden Trump, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Bence bu ilişkilerimizde büyük bir adım olacak. Yaşananlardan dolayı birkaç aydır Türkiye'yle ilişkilerimiz gergindi. Burada şimdi kimseyi suçlamayacağım. Birşey söylemeyeceğim.

"Sadece şunu belirtmek istiyorum: Türkiye'yle ilişkimiz mükemmel olabilir ve olan da bu yönde atılmış harika bir adım. Türkiye'yle harika bir ilişkimiz olacağını biliyorum.

"Türkiye'ye karşı tavrımız çok sertti. Kesinlikle hiçbir anlaşma yapmadık. Doğruyu söylemek gerekirse yapılan tek anlaşma, ona da anlaşma dersiniz, psikolojik bir anlaşmadır. Türkiye hakkında bugünkü hislerimiz dünden çok farklı. Türkiye'ye çok daha yakın olabileceğimizi düşünüyorum. Belki de çok çok iyi bir ilişkimiz olacak."

ABD'nin Pastör Brunson'ın serbest kalması için "uzun ve zorlu" bir mücadele yürüttüğünü vurgulayan Trump, Türkiye'ye yönelik "çok sert" yaptırımlarını da gözden geçireceklerini vurguladı.

Brunson: Türkiye'yi çok seviyorum

Ev hapsi ve yurt dışına çıkış yasağı kaldırılan Pastör Andrew Brunson, Cumartesi günü ABD'e döndü.

Brunson'u ülkesine götüren uçak Maryland eyaletindeki Andrews Hava Üssü'ne indi.

Amerikalı pastörü havalimanında yetkililer karşıladı. Brunson daha sonra Beyaz Saray'a geçti.

Beyaz Saray'daki görüşmede Başkan Trump, Pastör Brunson'a, "Türkiye'ye bir daha gitmek ister misiniz?" diye sordu.

Pastör Brunson, bu soruya "Türkiye'yi çok seviyorum, Türk halkını çok seviyorum" karşılığını verdi. Trump da "Türkler harika insanlar" dedi.

Brunson ayrıca Trump'a ve yönetimine serbest bırakılması için teşekkür etti. Pastör kameralar önünde Trump için dua da etti.

Telif hakkı Reuters Image caption Amerikalı Pastör Andrew Brunson, ABD Başkanı Donald Trump için dua ediyor

Cuma günü "terör örgütüne destek" suçundan yargılandığı davada 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılan Pastör Andrew Brunson, bu ceza içeride yattığı süreye sayılmasının ardından serbest bırakıldı.

Brunson, ev hapsi ve yurt dışı çıkış yasağının kaldırılmasının ardından ABD'ye döndü.

ABD Başkanı Trump daha önce de Pastör Brunson'ın serbest bırakılması ve ülkesine geri dönmesi için Türkiye ile "hiçbir anlaşma yapmadıklarını" söylemişti.

@realDonaldTrump tarafından yapılan numaralı Twitter paylaşımını geçin Pastor Andrew Brunson, released by Turkey, will be with me in the Oval Office at 2:30 P.M. (this afternoon). It will be wonderful to see and meet him. He is a great Christian who has been through such a tough experience. I would like to thank President @RT_Erdogan for his help! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 13 Ekim 2018

@realDonaldTrump tarafından yapılan 2 numaralı Twitter paylaşımını geçin There was NO DEAL made with Turkey for the release and return of Pastor Andrew Brunson. I don’t make deals for hostages. There was, however, great appreciation on behalf of the United States, which will lead to good, perhaps great, relations between the United States & Turkey! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 13 Ekim 2018

Cumhurbaşkanı Erdoğan da Trump'a hitaben "Sayın Başkan, her zaman vurguladığım gibi Türk yargısı kararını bağımsız bir şekilde verdi" demişti.