5. yüzyıldan kalma 'vampir çocuk' mezarı bulundu

Telif hakkı DAVID PICKEL/STANFORD UNIVERSITY Image caption İskelet, ağzında taşla gömülü halde bulundu.

İtalya'nın Umbria bölgesinde yapılan arkeolojik kazılarda "vampir çocuk" olarak anılan, ağzında taşla gömülmüş bir çocuk iskeleti bulundu.

Lugnano kasabasında Roma İmparatorluğu devrinden kalma bir çocuk mezarında sıra dışı bir mezarla karşılaşıldı. Stanford Üniversitesi'nden arkeologların liderliğinde yapılan kazılarda, 10 yaşlarında bir çocuğun ağzına taş yerleştirilmiş halde gömüldüğü belirlendi.

İtalyan basınına göre, çocuğun ağzına taş yerleştirilmiş olması bir "vampir gömme ritüeline" işaret ediyor.

Arkeologlar, çocuğun büyük olasılıkla sıtma hastalığına yakalandığını ve ölümünün ardından "vampir" gibi yeniden dirilip canlılara bu hastalığı bulaştırmasını önlemek için ağzına taş yerleştirildiğini tahmin ediyor. Cinsiyeti henüz bilinmeyen çocuk İtalyan basınında "Lugnano vampiri" olarak anılıyor.

Kazı direktörü David Pickel, daha önce de 3 yaşlarında bir çocuğun elleri ve ayaklarına taş başlanmış halde gömüldüğünü tespit ettiklerini söyledi.

Telif hakkı DAVID PICKEL/STANFORD UNIVERSITY

2009'da da Venedik'te ağzına tuğla yerleştirilmiş halde gömülen bir kadının iskeleti bulunmuş, bu kadın da "Venedik Vampiri" olarak anılmaya başlamıştı.

İtalyan basını, bu gibi pagan ritüellerinin öldükten sonra tekrar dirilip insanlara zarar vermesinden korkulan kişilere uygulandığını, bu şekilde mezarlarından çıkamayacaklarının düşünüldüğünü yazdı.

La Repubblica gazetesine konuşan ABD'li arkeolog Jordan Wilson da "Ölülere yapılan bu işlemler farklı kültürlerde görülebiliyor. Özellikle de Roma İmparatorluğu'nda, gömülen kişinin mezardan çıkıp yaşayanlara hastalık yaymasından korkulduğunu gösteriyor" dedi.