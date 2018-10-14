İtalya'nın göçmen dostu kasabası Riace'ye 'Göçmenleri kasabadan çıkarın' emri

Telif hakkı Reuters Image caption Göstericiler Riace Belediye Başkanı Domenico Lucano için toplandı.

Göçmenlere kucak açması ve entegrasyon başarısıyla örnek gösterilen İtalyan kasabası Riace, İtalyan hükümetinin hedefinde. Riace Belediye Başkanı'nın ay başında gözaltına alınmasının ardından şimdi de göçmenlerin bu kasabadan çıkarılması emri geldi.

Göç karşıtı politikalar yürüten İçişleri Bakanlığı, Riace kasabasında göçmenlerle ilgili tüm projelerin durdurulması ve tüm göçmenlerin diğer kent ve kasabalardaki merkezlere taşınması kararı aldı. Göçmenlerin gelecek haftadan itibaren kasabadan çıkarılması planlanıyor.

Bu karar, Riace Belediye Başkanı Domenico Lucano'nun yasa dışı göçe yataklık etmek suçlamasıyla 2 Ekim'de ev hapsine alınmasının ardından geldi. Lucano, gerekli belgelere sahip olmayan göçmenlerin oturum izni alabilmesini sağlamak için İtalyanlarla kağıt üzerinde evlenmelerine yardımcı olmakla suçlanıyor.

Riace kasabası, nüfusunun yaşlanması ve dışa göç nedeniyle yok olma tehlikesiyle karşı karşıyayken Belediye Başkanı Lucano'nun devreye soktuğu sıra dışı göçmen kabul sistemi sayesinde hayalet kasabaya dönüşmekten kurtulmuş ve dünya çapında üne kavuşmuştu.

Türkiye üzerinden gelen Kürt göçmenlere yardım ederek başladı

Lucano'nun Riace'yi hayalet kasabadan entegrasyon örneği bir kasabaya dönüştürme hikayesi 1998'de Türkiye üzerinden gelen Kürt göçmenlere yardım etmesiyle başladı.

O tarihten beri Riace'ye giden yüzlerce göçmen, kasabayı terk eden eski sakinlerin evlerine yerleştiriliyor, İtalyanca ve yerel zanaatları öğreniyordu. Bu sayede kasabadaki atölyeler, iş yerleri, okullar kapanmaktan kurtuluyor, göçmenler de insani ve sürdürülebilir bir yaşam imkanı buluyordu.

Lucano, "Dünyanın en fakirleri Riace'yi kurtaracak, biz de onları" sloganını kullanıyordu.

Telif hakkı Getty Images Image caption Domenico Lucano 'Riace modelini' savunuyordu.

2004'ten bu yana Belediye Başkanlığı yapan Lucano bu çalışmaları nedeniyle 2016'da Fortune dergisi tarafından dünyanın en etkili 50 liderinden biri seçilmişti.

Göç çalışmaları konusunda örnek gösterilen ve "Riace modeli" teriminin literatüre girmesini sağlayan Lucano, bazı çevrelerde ise rahatsızlık yaratıyordu. Mafyanın tehditlerine maruz kalan Lucano, köpeklerinin zehirlenmesi ve yemek yediği restorana ateş açılması gibi "uyarılara" rağmen geri adım atmıyordu.

Partizanlar Derneği: Salvini'yi durdurun!

Ancak Lucano ve Riace modeli şimdi, İtalya'da geçen Haziran'da iktidara gelen göç karşıtı hükümetin de hedefinde.

Lucano'nun 2 Ekim'de gözaltına alınmasının ardından İçişleri Bakanı Matteo Salvini sosyal medyaya yazdığı mesajla "Hay aksi! İtalya'yı göçmenlerle doldurmak isteyen iyilik timsalleri şimdi ne diyecek! Ben yola devam ediyorum" demişti.

Telif hakkı Getty Images Image caption Birçok mülteci, el sanatlarını geliştirmek için eğitim görüyodu.

Salvini, Riace'deki göçmenlerin boşaltılacağı haberi ve buna gelen tepkilerle ilgili olarak da "Hata yapan bedelini öder. Kamu fonlarının usulsüz kullanılmasına müsaade edilemez" dedi.

Bölge halkı tarafından "Mimmo" olarak anılan Domenico Lucano'nun ev hapsine alınması muhalefet, göç kuruluşları ve insan hakları eylemcilerinin tepkisini çekmiş, birçok kentte hükümetin göç karşıtı politikalarının protesto edilmesine neden olmuştu.

Riace'deki göçmenlerin başka kentlere taşınması kararı üzerine de, İkinci Dünya Savaşı sırasında direnişçi partizanların kurduğu Ulusal Partizanlar Derneği (Anpi) tepki gösterdi. Anpi Başkanı Carla Nespolo, İçişleri Bakanı Salvini'nin partisi Lig ile koalisyon hükümeti kuran 5 Yıldız Hareketi'ne "Salvini'yi durdurun" diye seslendi.