Köln Tren Garı'nda rehine krizi kontol altına alındı

Telif hakkı AFP Image caption Garda bir kadının rehin tutulduğu bildirilmişti.

Almanya'nın Köln kentindeki ana tren garında yaşanan rehine krizinin ardından 'durumun kontrol altına alındığı ve zanlının artık bir risk oluşturmadığı' belirtildi.

Rehin alınan kadının olayda hafif yaralandığı ve ayakta tedavi edildiği bildirildi.

Daha önce Polis Sözcüsü, silahlı bir adamın gardaki bir eczanede bir kadını rehin aldığını açıklamış, gar ve çevresindeki bölge güvenlik kordonu altına alınmıştı.

Bağımsız kaynaklardan doğrulanamayan haberlere göre olay sırasında ateş de açıldı.

Bölgeye takviye polis güçleri gönderilirken, Köln'e yapılan ve bu kentten yapılması beklenen tren seferleri iptal edildi.

Olayın terör bağlantılı olup olmadığı bilinmiyor.