Boğa penisinden kurtçuklarla kaplı peynire dünyanın 'iğrenç' yiyecekleri

Telif hakkı Getty Images Image caption Maya özü

Çoğu kişi için kurtçuklarla kaplı bir peyniri yeme fikri, en hafif ifadeyle pek iştah açıcı olmaz. Hatta bunu "iğrenç" bulanlar bile olabilir.

Ama İtalya'nın Sardunya Adası sakinlerine sorarsanız ağızları sulanır.

Britanya dışında çıktığınızda da, özellikle ekmek üstüne çikolata niyetine sürülen maya özünü pek seven çıkmaz.

Dünyanın farklı kesimlerinde bir yiyeceği "iğrenç" hale getiren ya da getirmeyen kültürel farklılıklar yeni bir serginin konusu oldu.

Dünyanın İğrenç Yiyecekleri Müzesi, 31 Ekim'de İsveç'in Malmö kentinde kapılarını ziyaretçilere açacak.

Serginin amacı, neyi yiyip yiyemeyeceğimize dair ön yargılarımıza meydan okumak.

Telif hakkı Getty Images Image caption Geleneksel Amerikan meşrubatı kök birası

Serginin küratörlerinden psikiyatrist Samuel West, "Yiyecek, kültürel kimliğimizin bir parçası ve algılarımız yetiştiğimiz yerden yoğun bir şekilde etkileniyor. Evrimle birlikte gelen iğrenme fonksiyonu güvenli olmayan gıdalardan uzak durmamızı sağlıyor" diyor.

Samuel West ayrıca 16 Ekim Dünya Gıda Günü'ne atfen, "Seçimlerimizin çevre üzerinde büyük etkisinin olduğu günümüzde, insanları bu kavramlar üzerine düşündürmek önemli" diye de ekliyor.

West ve sergiyi birlikte yaptıkları arkadaşı Anders Ahren, en "iğrenç" yiyecekleri bulabilmek için dünyayı dolaştılar.

300 yemeklik orijinal listeden 80'ini sergiye aldılar.

Anders Ahrensergiyi ziyaret edenlerin "sürpriz deneyimler" de yaşayacaklarını söylüyor:

"İnsanlar sürekli değişecek belirli yiyecekleri tadabilecekler ve koklayabilecekler."

Peki, bu ilginç menüden tadacak kadar cesur musunuz? İşte sergideki yiyeceklerden bazıları ve kökenleri.

Kurtçukla kaplı peynir (İtalya)

Telif hakkı Anja Barte Telin Image caption "Cazu marzu-Çürük peynir" adı verilen peynirin satışı AB'de sağlık nedenleriyle yasaklandı.

Peynir ortadan ikiye bölünüyor ve kurtlar yumurtalarını bıraksınlar diye dışarıda bırakılıyor.

Kurtların salgıladıkları enzimler yağları parçalıyor.

Peyniri yiyenlerin, larvaların zıplama ihtimaline karşı gözlerine dikkat etmeleri gerekiyor ve canlı kurtçuk yemek de riskli. Çünkü yeni ev sahiplerinde de hayatta kalabiliyorlar ve bağırsak duvarlarını delebiliyorlar.

"Cazu marzu-Çürük peynir" adı verilen peynirin satışı Avrupa Birliği'nde sağlık nedenleriyle yasaklandı.

Boğa penisi (Çin)

Telif hakkı Anja Barte Telin Image caption Çin'de boğa penisi menüde

Boğa penisinin, sağlığa yararlı ve afrodizyak etkisi olduğu iddia ediliyor.

Uzmanlara göre kadınlar daha beyaz etleri yemeli, daha koyu renkli penis eti ise erkekler tarafından tüketilmeli.

Kızarmış çekirge (Uganda)

Telif hakkı Getty Images Image caption Kızarmış çekirgenin özellikle bira ve cin eşliğinde iyi gittiği söyleniyor

Uganda ve diğer Afrika ülkelerinde bir paket patates cipsi yerine barlarda sık sık kızarmış çekirge yeniyor.

Özellikle bira ve cin ile birlikte iyi gittiği söyleniyor.

"Nsense" adı verilen çekirge kızartmasını kadınların yemesi uzun süre yasaktı çünkü onların çekirge kafalı çocuklar dünyaya getirecekleri düşünülüyordu.

Karınca yumurtası ve larvası (Meksika)

Telif hakkı Getty Images Image caption Taco ekmeği içinde servis edilen karınca larvaları

Tarihçilere göre ağaç karıncaları yüz yıllardır Meksika'da atıştırmalık olarak yeniyor.

"Escamole" adı verilen karıncalar genelde baharatlarla kızartılıyor ve tortilla ya da taco ekmeği içinde guacomole sosuyla servis ediliyor.

Ucuz olmayan bu yiyeceğe "çölün havyarı" da deniyor.

Kobra kalbi (Vietnam)

Telif hakkı Getty Images Image caption Kobra kalbi

Bu yiyecek de "ek güç" isteyenlere tavsiye ediliyor. Vietnam'da kobra kalbinin afrodizyak etkileri olduğuna inanılıyor.

Avlanan yılan kaynatılıyor ve etinden başka atıştırmalık yiyecekler de elde ediliyor.

Kalp, kobra kanıyla beraber bir bardakta servis ediliyor.

Kaynamış domuz kanı (İngiltere)

Telif hakkı Getty Images Image caption Pıhtılaşmış domuz kanından yapılan sosisi de içeren geleneksel İngiliz kahvaltısı

Geleneksel bir İngiliz kahvaltısında; pıhtılaşmış domuz kanından yapılmış sosis de var.

Bu sosiste domuz kanının yağı ve yulaf ezmesi önce kaynatılıyor sonra kızartılıyor.

Domuz kanının iyi bir demir, çinko ve protein kaynağı olduğu söyleniyor.

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Kurbağa suyu (Peru)

Telif hakkı Getty Images Image caption Kurbağa suyu

Gelelim içeceklere...

Peru'nun popüler içeceği kurbağa suyunda, derisi yüzülmüş bir kurbağa - genelde de soyu tükenmekte olan "Titicaca" su kurbağası- yumurta, bal ve baharatlarla mikserden geçiriliyor.

Daha sonra karışım süzülüyor ve kurbağa suyu, sağlıklı bir enerji içeceği ve afrodizyak olarak satılıyor.

Hatta bir adı da "Peri Viagrası".

Fare şarabı (Çin)

Telif hakkı Mo Styles Image caption Fare şarabı

Bu içeceği hazırlamak bir yıl alıyor. Pirinç şarabına sadece birkaç günlük tüysüz ölü yavru fareler konuyor.

Çin'de keyif için içilmiyor fare şarabı.

Astım ve karaciğer rahatsızlıklarına karşı iyi geldiği söyleniyor.