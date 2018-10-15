Trump: Cemal Kaşıkçı için Suudi Kralı'yla görüştüm, Dışişleri Bakanımızı Suudi Arabistan'a gönderiyorum

Telif hakkı EPA Image caption Donald Trump açıklamayı Twitter hesabından yaptı.

ABD Başkanı Donald Trump, kayıp Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'yla ilgili Suudi Arabistan Kralı Selman ile görüştüğünü, Kral'ın Kaşıkçı'ya ne olduğuyla ilgili bilgi sahibi olmadığını söyledi.

Trump ayrıca ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'yu Kral'la görüşmesi için Suudi Arabistan'a göndereceğini söyledi.

@realDonaldTrump tarafından yapılan numaralı Twitter paylaşımını geçin Just spoke to the King of Saudi Arabia who denies any knowledge of whatever may have happened “to our Saudi Arabian citizen.” He said that they are working closely with Turkey to find answer. I am immediately sending our Secretary of State to meet with King! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 15 Ekim 2018

Trump, Twitter'dan yaptığı açıklamada şu mesajı verdi:

"Suudi Arabistan Kralı'yla şimdi konuştum. Kral, 'Suudi Arabistan vatandaşımıza' ne olduğuyla ilgili bilgi sahibi olmadığını söyledi. Bir yanıt bulmak için Türkiye'yle yakın çalışmalar yürüttüğünü söyledi. Dışişleri Bakanımızı Kral'la görüşmesi için derhal yolluyorum!"

Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğuna 2 Ekim'de giren gazeteci Cemal Kaşıkçı'dan o tarihten bu yana haber alınamıyor.

Türk yetkililer, Kaşıkçı'nın başkonsoloslukta 'sorgulandığı, işkence gördüğü ve öldürüldüğünü' iddia ediyor. Riyad ise bu iddiaları yalanlıyor.

Türkiye ile Suudi Arabistan, Kaşıkçı'nın akıbetine ilişkin soruşturmada işbirliği yapıyor. Türk ve Suudi ortak çalışma grubundaki yetkililer Pazartesi günü İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde bir araya geldi.

Donald Trump, Kaşıkçı'nın başkonsoloslukta öldürüldüğünün kanıtlanması durumunda 'Riyad'ın cezalandırılacağını' söylemiş, Riyad ise tehditlere 'misliyle karşılık verileceğini' duyurmuştu.