Yeni başlayanlar için ABD'de ara seçimler

ABD'de 6 Kasım'da Kongre'nin iki kanadı için seçimler düzenlenecek. Ara seçimlerle Senato'daki 100 senatörden 33'ü, Temsilciler Meclisi'ndeki 435 temsilcinin de tamamı yenilenecek.

Seçimler ABD'nin Cumhuriyetçi Başkanı Donald Trump'ın yönetimi için çok kritik önemde.

Demokratlar'ın Temsilciler Meclisi'nde çoğunluğu ele geçirmesi beklenirken bu Trump'ın iç politikada atacağı adımların veto edilebileceği anlamına geliyor.

Demokratlar Senato'da üçte iki çoğunluğa ulaşabilirse Trump'ın görevden azledilmesinin de önü açılabilir.