Endonezya'da saldırıya uğrayan okul
Cihazınızda ses/video gösterim programı bulunamadı

Endonezya: 2016'da saldırıya uğrayan trans bireylerin kaldığı dini okul yeniden açıldı

  • 16 Ekim 2018

Endonezya'da radikal İslam Ümmeti Forumu cemaatinin saldırısı sonrası 2016'da kapanan Waria el Fatah yatılı okulu yeniden açıldı. Burada kalan trans bireyler herkesin ibadet etme hakkı olduğuna dikkat çekiyorlar.

İlgili Konular