Endonezya'da radikal İslam Ümmeti Forumu cemaatinin saldırısı sonrası 2016'da kapanan Waria el Fatah yatılı okulu yeniden açıldı. Burada kalan trans bireyler herkesin ibadet etme hakkı olduğuna dikkat çekiyorlar.
Endonezya: 2016'da saldırıya uğrayan trans bireylerin kaldığı dini okul yeniden açıldı
- 16 Ekim 2018
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