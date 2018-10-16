Telif hakkı Reuters Image caption Rus Ortodoks Kilisesi Dış İlişkiler Dairesi Başkanı Metropolit Hilarion

Rus Ortodoks Kilisesi, Ukrayna Ortodoks Kilisesi'nin bağımsızlık talebini kabul eden Fener Rum Patrikhanesi ile tüm ilişkilerini kesti.

Alınan karar uyarınca Rus Ortodokslardan, Fener Rum Patrikhanesi'ne ait kiliselerdeki ayinlere katılmamaları istendi.

Rus piskopos ve rahiplere de, Fener Rum Patrikhanesi temsilcileriyle aynı ayinlerde yer alamayacakları söylendi.

Patrikhane'nin kararının "tarihsel gerçeklerle örtüşmediğini" belirten Rus Ortodoks Kilisesi Dış İlişkiler Dairesi Başkanı Metropolit Hilarion, gelinen noktada başka seçeneklerinin olmadığını söyledi.

Ukrayna'da çok sayıda Hristiyan, Rus Ortodoks Kilisesi'ni, ülkenin doğusunda Rusya yanlısı ayrılıkçı isyancıları desteklemekle suçluyor.

İstanbul'daki Fener Rum Patrikhanesi ise 300 milyondan fazla Ortodoks Hristiyan'ın temsilcisi konumunda.

Patrikhane daha önce Ukrayna Ortodoks Kilisesi'nin bağımsızlık talebini uzun süre kabul etmemişti.

Rusya ise Ukrayna'nın başkenti Kiev'i, Rus Ortodoks Kilisesi'nin tarihi merkezi olarak görüyor.

Telif hakkı AFP Image caption Ukrayna'daki Ortodoks rahipler, Fener Rum Patrikhanesi'nin kararıyla ilgili haberleri okuyor

Ukrayna 1991'de Sovyetler Birliği'nin dağılması sonrası 1991'de bağımsızlığını ilan etmişti.

Rusya'nın 2014'te Ukrayna toprağı Kırımı'ı ilhak etmesi ve Ukrayna'nın doğusundaki çatışmalar, iki ülkenin kiliseleri arasında da gerginliğe yol açmıştı.

Ukrayna Ortodoks Kilisesi'nin "Kremlin'in aracı" olduğu yönündeki suçlamalarını reddeden Rus Ortodoks Kilisesi ise Doğu Ukrayna'da barış için çaba harcadığını savunuyor.