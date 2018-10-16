Avustralya Başbakanı: Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıyabiliriz

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Avustralya Başbakanı Scott Morrison, Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıma ve elçiliklerini Tel Aviv'den buraya taşıma seçeneğini değerlendirdiklerini açıkladı.

ABD Başkanı Trump geçen yıl onlarca yıllık Orta Doğu politikalarını değiştirerek Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanımıştı. Mayıs'ta da ABD Büyükelçiliği Kudüs'e taşınmıştı. Karar uluslararası tepkilere neden olmuştu.

Filistinliler Kudüs'ü gelecekteki devletlerinin başkenti olarak görüyor. 1967'deki Altı Gün Savaşları'nda Doğu Kudüs'ü işgal eden İsrail ise kentin "ebedi ve bölünmez" başkenti olduğunu iddia ediyor ve uzun süredir dünyaya bunu kabul ettirmeye çalışıyor.

Morrison, Kudüs'le ilgili açıklamasını yaparken Avustralya'nın iki devletli çözüme bağlılığını koruduğunu söyledi.

'Kritik seçimler öncesinde siyasi manevra'

Morrison'ın rakipleri, Kudüs'le ilgili açıklamanın hükümetin geleceğini belirleyebilecek ara seçimler öncesinde 'siyasi bir manevra' olduğunu söylüyor.

Avustralya Başbakanı, bir karar almadan önce Bakanlar Kurulu ve diğer ülkelerin görüşünü alacağını belirterek "İki devletli çözüme bağlıyız. Ancak açık konuşmak gerekirse durum iyi gitmiyor ve çok fazla ilerleme sağlanamıyor" dedi.

Scott Morrison, hem iki devletli çözümü desteklemenin hem de Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanımanın mümkün olabileceğini savundu. Avustralya daha önce bunun mümkün olmadığını söylüyordu.

Morrison, gelecekte Doğu Kudüs'ü Filistin Yönetimi'nin başkenti, Batı Küdüs'ü de İsrail'in başkenti olarak tanıyabilecekleri bir senaryodan da söz etti, "Avustralya bu fikre açık olmalı" diye konuştu.

Netanyahu teşekkür etti

İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, Twitter'da Morrison'a teşekkür etti.

Morrison'ın selefi Malcolm Turnbull, ABD örneğini izleyip elçiliklerini Kudüs'e taşıma olasılığını dışlamıştı.

'Yahudilerin oyunu almak için tehlikeli bir oyun oynuyor'

Morrison, Kudüs'ü tanıma seçeneğini değerlendirme fikrini Avustralya'nın eski İsrail Büyükelçisi Dave Sharma'da aldığını söyledi.

Turnbull'un parti içindeki yarıştan sonra istifa etmesiyle mecliste boşalan sandalyesi için Cumartesi günü ara seçim yapılacak. İktidar partisi, Sydney'de Yahudilerin yoğunlukta olduğu Wentworth bölgesindeki seçimi kaybederse azınlığa düşecek.

İşçi Partisi'nin Senato lideri Penny Wong, Morrison'un Yahudilerin oyunu alabilmek için Avustralya dış politikasıyla 'tehlikeli bir oyun oynadığını' öne sürüyor.