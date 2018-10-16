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Fransız jandarmasının İtalya sınırını izinsiz geçerek bir grup göçmeni İtalya'ya bıraktığı ortaya çıkınca iki ülke arasında yeni bir göç krizi patlak verdi.

Geçen Cuma günü Fransız jandarmasına ait bir araç, İtalya'nın Torino kenti yakınlarındaki Claviere kasabasına giriş yaptı ve iki göçmeni İtalya sınırları içinde ormanlık alanda indirdikten sonra Fransa'ya döndü.

Söz konusu göçmenlerin, gerekli belgelere sahip olmaksızın İtalya üzerinden Fransa'ya geçtikten sonra jandarmaya yakalandığı tahmin ediliyor.

İtalyan basını, Afrika kökenli göçmenlerin daha sonra İtalya sınırları içinde kayıplara karıştığını belirtiyor.

Fransız jandarmasının Fransa'nın güneydoğusundaki Hautes-Alpes bölgesinden İtalya sınırına geçtiği belirlenirken Hautes-Alpes bölge yönetimi de İtalyan basınındaki bu haberleri doğruladı. Hautes-Alpes Valisi Cécile Bigot-Dekeyzer, 'Yasadışı iki yabancının sınıra getirileceği konusunda' İtalyan polisine haber verildiğini ancak jandarma aracının sınırı geçmesinin öngörülmediğini belirtti.

Vali, jandarmanın izinsiz olarak İtalya sınırını geçtiğini doğruladı ve bunun "jandarma memurlarının bir hatasından" kaynaklandığını belirtti.

"Benzeri görülmemiş hakaret"

İtalya'da olayla ilgili soruşturma açılırken İçişleri Bakanı Matteo Salvini de Fransa'ya sert tepkiyle karşılık verdi. Geçmişte, göç karşıtı politikaları nedeniyle Fransa yönetimi tarafından eleştirilen Salvini "(Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel) Macron'un Fransası'nın, göçmenleri gizlice İtalya'ya taşımak için polisleri kullandığına inanmak istemiyorum. Birileri bizi Avrupa'nın mülteci kampı olarak kullanmak istiyorsa hata ediyor" dedi.

Salvini Fransa yönetiminden net bir açıklama beklediklerini söyledi.

Salvini, Twitter'a yazdığı mesajda da Fransa tarafının olayı "hata" diye nitelemesini eleştirdi ve "Göçmenleri bir İtalyan ormanına bırakıp gitmek hata olarak kabul edilmez. Claviere'de yaşanan, ülkemize karşı daha önce benzeri görülmemiş bir hakarettir. Uluslararası bir utanç kaynağıdır, Bay Macron hiçbir şey olmamış gibi davranamaz. Özürleri kabul etmiyoruz" dedi.

İtalya Dışişleri Bakanlığı da Fransa'nın Roma Büyükelçiliği'nden açıklama istedi.

İtalya-Fransa sınırından göçmen geçişleri geçmişte de iki ülke arasında ihtilafa yol açmıştı. Geçen Mart ayında Fransız güvenlik güçlerinin İtalya sınırını ihlal ettiği iddiaları üzerine soruşturma açılmış, Fransa'nın Roma Büyükelçisi resmi şikayet amacıyla İtalya Dışişleri Bakanlığı'na çağırılmıştı.

İtalyan basını, geçen Cuma günü yaşanan olayın ise yalnızca bir sınır ihlali değil, aynı zamanda göçmenlerin geri kabulüyle ilgili uluslararası anlaşmaların da iptali anlamına geldiğini vurguluyor.

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Fransa, göç karşıtı hükümete 'mide bulandırıcı' demişti

İtalya'da geçen Haziran'da iktidara gelen 5 Yıldız Hareketi-Lig koalisyon hükümetinin göç karşıtı politikaları Fransa tarafından eleştiriliyordu.

Geçen Haziran'da İçişleri Bakanı Salvini'nin emriyle İtalya limanlarının göçmenleri taşıyan Aquarius gemisine kapatılmasının ardından Fransa yönetiminden sert tepkiler gelmişti.

Fransa Hükümet Sözcüsü Benjamin Griveaux, Cumhurbaşkanı Macron'un "İtalyan hükümetinin bu dramatik insani durum karşısındaki tavrında sorumsuzluk var" dediğini söylemişti.

Macron'un partisi La République En Marche'ın sözcüsü Gabriel Attal da "İtalyan hükümetinin izlediği çizgi mide bulandırıcı" demişti.

Salvini de Fransız jandarmasının İtalya sınırını ihlal ettiği haberleri üzerine bu sözlere atıfla, "Merak ediyorum, başta BM ve Avrupa olmak üzere uluslararası örgütler, insanları yardımsız ve uyarısız şekilde izole bir bölgeye bırakmayı "mide bulandırıcı" buluyor mu?" dedi.

Avrupa'ya deniz yoluyla ulaşmaya çalışan göçmenlerin bu kıtaya başlıca giriş noktalarından biri olan İtalya, bu göçmenlerin diğer AB ülkelerine dağıtılmasını talep ediyor.

Ancak AB kurallarına göre göçmenlerin ilk giriş yaptıkları ülkede sığınma başvurusunda bulunması gerekiyor.

İtalya diğer AB ülkelerini, göç konusunda kendisini yalnız bırakmakla suçluyor. Diğer ülkelerse İtalya'yı, bu göçmenlerin kurallara aykırı biçimde diğer Avrupa ülkelerine geçmesine göz yummakla suçluyor.

İtalya'ya deniz yoluyla gelen göçmen sayısı 2016'da 180 bin, 2017'de 119 bin seviyesindeyken, bu sene bu sayı büyük düşüş göstererek Ocak-Ekim 2018 arasında 21 bin civarına indi.

Bu dönemde deniz yoluyla İspanya'ya ulaşan göçmen sayısı ise büyük artış gösterdi.

AB'nin istatistik kurumu Eurostat'ın verilerine göre İtalya'da AB ülkeleri dışından gelen göçmenler nüfusun yaklaşık yüzde 6.7'sini oluşturuyor. Fransa'da ise bu oran yüzde 8.5.

Sığınma başvuruları açısındansa İtalya, Almanya'nın ardından ikinci sırada. 2017'de 198 bin 300 kişi Almanya'ya sığınma başvurusunda bulunurken bu sayı İtalya'da 126 bin 600, Fransa'da ise 91 bin 100 oldu.

AB ülkeleri arasında nüfusuna oranla en fazla sığınma başvurusu alan ülkeler ise sırasıyla Yunanistan, Kıbrıs, Lüksemburg ve Malta oldu.