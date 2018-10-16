Venezuela krizi: 'İnsanlar bozuk et yiyor, cesetler morglarda çürüyor'

Ekonominin serbest düşüşte olduğu petrol ülkesinde milyonlarca Venezuelalı hiper enflasyon, elektrik kesintileri, gıda ve ilaç kıtlığıyla boğuşuyor.
Maracaibo havzasında toprak altında "zenginlik" yatarken, halk elektrik kesintilerinden yiyecek taze et bulmakta güçlük çekiyor.
Hatta ölüler bile kesintilerden etkileniyor. Morglardaki cesetler, soğutma sistemlerini çalıştıracak elektrik olmadığı için çürüyor.
BBC muhabiri Vladimir Hernandez'in haberi.
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