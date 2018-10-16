Telif hakkı Getty Images Image caption Stormy Daniels (solda) ve Donald Trump

ABD Başkanı Donald Trump, kendisine karşı açtığı davalardan birini kaybeden porno yıldızı Stormy Daniels ile Twitter üzerinden alay etti.

Daniels, Trump'ın attığı bir tweet'e karşı hakaret davası açmıştı, ancak bu tweet hakim tarafından ifade özgürlüğü kapsamında bulundu.

Trump bugün attığı tweet'te ise "At suratlının ve üçüncü sınıf avukatının peşinden artık gidebileceğini" yazdı.

@realDonaldTrump tarafından yapılan numaralı Twitter paylaşımını geçin “Federal Judge throws out Stormy Danials lawsuit versus Trump. Trump is entitled to full legal fees.” @FoxNews Great, now I can go after Horseface and her 3rd rate lawyer in the Great State of Texas. She will confirm the letter she signed! She knows nothing about me, a total con! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 16 Ekim 2018

Yıllar önce Trump ile cinsel ilişkiye girdiğini öne süren porno film yıldızı Stormy Daniels, 2016'daki başkanlık seçimlerinden kısa süre önce bu konuda imzaladığı gizlilik sözleşmesinin geçersiz olduğu gerekçesiyle Trump'a dava açmıştı.

Bugünkü karar, bu davayı etkilemiyor.

Daniels davayı kaybettiği için Trump'ın avukat masraflarını da ödemesi gerekiyor, ancak masrafların tutarı henüz bilinmiyor.

Daniels'ın avukatı Michael Avenatti ise karara itiraz edeceklerini açıkladı.

İkili, attıkları tweet'ler ile Trump'a karşılık verdi.

"Baylar ve bayanlar, size başkanınızı sunmama izin verin" diyen Daniels, bu tweet'lerin "Trump'ın acizliğini, kadınlara yönelik nefretini ve Twitter'daki kontrol eksikliğini tekrar gösterdiğini" söyledi.

@StormyDaniels tarafından yapılan numaralı Twitter paylaşımını geçin Ladies and Gentlemen, may I present your president. In addition to his...umm...shortcomings, he has demonstrated his incompetence, hatred of women and lack of self control on Twitter AGAIN! And perhaps a penchant for bestiality. Game on, Tiny. https://t.co/6DpDD5ELtj — Stormy Daniels (@StormyDaniels) 16 Ekim 2018

Trump'ı "kadın düşmanı ve ABD için utanç kaynağı" olarak tanımlayan Avukat Avenatti ise, kendisinin ve müvekkilinin Trump'ın "ne tür bir düzenbaz ve yalancı olduğunu dünyaya göstereceklerini" söyledi.

@MichaelAvenatti tarafından yapılan numaralı Twitter paylaşımını geçin You are a disgusting misogynist and an embarrassment to the United States. Bring everything you have, because we are going to demonstrate to the world what a complete shyster and liar you are. How many other women did you cheat on your wife with while you had a baby at home? https://t.co/npOKOEFju6 — Michael Avenatti (@MichaelAvenatti) 16 Ekim 2018

Stormy Daniels, 2006 yılında Trump'ın eşi Melania'dan olan oğlu Barron doğduktan kısa bir süre sonra cinsel ilişkiye girdiklerini öne sürmüştü.

Trump ise bu iddiayı reddediyor.

İkilinin 2016 yılında düzenlenen başkanlık seçimlerinden önce bir gizlilik anlaşması imzaladığı belirtiliyor.

Trump, Daniels'a "aslında hiç yaşanmayan bir ilişkiyle ilgili yalan söylemesini engellemek için" para ödendiğini kabul etmiş, ancak bu paranın kampanya fonlarından değil, cebinden ödediğini açıklamıştı.