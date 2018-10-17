AP Türkiye Raportörü Kati Piri muhalefetle görüştü, yerel seçim ve siyasi tutuklular masaya yatırıldı

Telif hakkı KATI PIRI / TWITTER Image caption AP Türkiye Raportörü Kati Piri ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, heyetleriyle birlikte görüşürken

Avrupa Parlamentosu (AP) Türkiye Raportörü Kati Piri, 2018 Türkiye raporunun hazırlanması kapsamında Salı günü Ankara'da muhalefet partileri CHP, HDP ve İYİ Parti'nin genel başkanları ile görüştü. Görüşmelerde yerel seçim öncesi muhalefete yönelik baskılar, siyasi tutukluların durumu ve olası yerel seçim ittifakı konuları gündeme geldi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Piri'ye, seçmenlerin ittifakı "sandıkta" kendiliğinden yapacağını söyledi.

Kati Piri ve beraberindeki heyet ilk olarak HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan'la görüştü. Edinilen bilgiye göre görüşmede HDP heyeti, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, HDP'li belediyeleri kastederek, "yerel seçimden sonra da kayyum atarız" yönündeki açıklamalarının kaygı verici olduğunu iletti.

HDP yetkilileri ayrıca çok sayıda parti yöneticisi, belediye başkanı ve partilinin halen tutuklu olduğunu, seçim sürecinde de partilerine ve adaylarına yönelik baskıların süreceğini, bu nedenle de seçim sürecinin zorlu geçeceğini söyledi.

Bununla birlikte HDP yetkililerinin Piri'ye, seçimlere katılmama gibi bir tavırlarının olmayacağı görüşünü ilettiği öğrenildi.

Telif hakkı KATI PIRI / TWITTER Image caption AP Türkiye Raportörü Kati Piri, HDP yetkilileriyle

'Demirtaş'la görüşme talebime yanıt verilmedi'

HDP kaynaklarının verdiği bilgiye göre Piri, Edirne Cezaevi'nde tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ı da ziyaret etmek istedi.

Piri, bu talebine hükümetten olumlu ya da olumsuz yanıt verilmediği bilgisini HDP'lilerle paylaştı.

Piri'nin, Ankara temaslarının ardından önce Diyarbakır'a giderek, Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş'la görüşeceği; daha sonra da Mardin'e geçerek, görevden alınan HDP'li eski Mardin Belediye Başkanı Ahmet Türk ile bir araya geleceği bildirildi.

Görüşmede HDP'liler, Türkiye'de binlerce siyasi tutuklu bulunduğu, bunların büyük bölümünün uzun süredir cezaevinde olmasına karşın iddianamelerinin bile hazırlanmadığı, buna karşın yürütülen "rehine diplomasisi" sonucu ABD'li Pastör Andrew Brunson'un tahliye edildiği görüşünü de Piri'ye iletti.

Kılıçdaroğlu: Seçim adil ortamda yapılmadı

Piri ve beraberindeki heyet, daha sonra ziyaret ettiği CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na, 24 Haziran milletvekili ve cumhurbaşkanlığı seçimleriyle ilgili görüşlerini sordu.

CHP kaynaklarının verdiği bilgiye göre Kılıçdaroğlu, seçimin adil ortamda yapılmadığını, iktidarın kamu kaynaklarını istediği gibi kullandığını anlattı. Kılıçdaroğlu ayrıca medyada da muhalefete çok sınırlı söz hakkı tanındığına işaret etti.

Turuklu CHP Parti Meclisi üyesi Eren Erdem ve 11 ayı aşkın süredir tutuklu olmasına karşın hala iddianamesi hazırlanmayan aktivist ve iş insanı Osman Kavala'nın durumları da gündeme geldi.

Kılıçdaroğlu, bu tutuklama ve davaların tamamen siyasi iktidarın yönlendirmesiyle açıldığını, buna benzer çok sayıda dava olduğunu söyledi. CHP lideri ancak muhalefet partisi olarak bütün zorlu koşullara karşın "demokrasi mücadelesi"ne devam edeceklerini de ekledi.

Telif hakkı KATI PIRI / TWITTER Image caption AP Türkiye Raportörü Kati Piri ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu

Kati Piri'nin ayrıca HDP'den sonra CHP yetkiilerine de, 24 Haziran seçimlerinden sonra, AKP ve MHP arasında yerel seçimler öncesinde de ittifak görüşmelerinin yürütüldüğüne dikkat çekerek, muhalefetin de benzer bir girişimde bulunup bulunmayacağını sorduğu kaydedildi.

CHP liderinin ise yerel seçimlerde ittifak için yasal zemin bulunmadığına işaret ederek, seçmenlerin ittifakı "sandıkta" kendiliğinden yapacağı değerlendirmesinde bulunduğu öğrenildi.

İYİ Parti: Temaslar düzenli aralıklarla sürecek

AP Türkiye Raportörü Kati Piri'nin Ankara'da Salı günkü temaslarında görüştüğü son lideri ise İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener oldu.

Telif hakkı KATI PIRI / TWITTER Image caption AP Türkiye Raportörü Kati Piri ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener

Görüşmede Türkiye-Avrupa Birliği ilişkileriyle, Türkiye ve bölgedeki çeşitli gelişmeler ele alındı.

İYİ Parti'den yapılan yazılı açıklamada, "Bu temasların düzenli aralıklarla sürdürülmesi konusunda mutabık kalınmıştır" ifadesi yer aldı.