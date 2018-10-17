YouTube'da kanallara erişim sorunu yaşanıyor

Telif hakkı Reuters Image caption YouTube logosu önündeki internet kullanıcıları

Dünyanın en büyük video paylaşım sitesi YouTube'da kanallara erişim sıkıntısı yaşanıyor.

Yaklaşık TSİ 04:03'ten bu yana birçok ülkede YouTube'daki kanallara girilemiyor.

Türkiye'de de sosyal medyada kullanıcılar YouTube'a girmekte sorun yaşadıklarını dile getiriyorlar.

Telif hakkı YOUTUBE Image caption YouTube kanallarında çıkan uyarı

Google'ın sahibi olduğu YouTube bu gelişme üzerine Twitter hesabından bir açıklama yaptı.

Açıklamada, "YouTube, YouTube TV ve YouTube Music'e erişim sorunlarıyla ilgili bildirimlerinizden dolayı teşekkür ediyoruz. Bu sorunu çözmeye çalışıyoruz. Sorun çözüldüğünde size haber vereceğiz. Verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz. Gelişmeler hakkında sizi bilgilendireceğiz." ifadeleri yer aldı.

@TeamYouTube tarafından yapılan numaralı Twitter paylaşımını geçin Thanks for your reports about YouTube, YouTube TV and YouTube Music access issues. We're working on resolving this and will let you know once fixed. We apologize for any inconvenience this may cause and will keep you updated. — Team YouTube (@TeamYouTube) 17 Ekim 2018

Sorunun nedeni ise açıklanmadı.

YouTube'da kanallara erişimde sıkıntısı yaşanması sonrası, dünyanın birçok ülkesinde olduğu gibi Türkiye'de de #YouTubeDOWN etiketi, Twitter'da en çok kullanılan terimlerden biri haline dönerek Trend Topic (TT) oldu.

İngiltere'de ise yaklaşık 2 saatlik bir aranın ardından YouTube'daki videolara yeniden erişim sağlandı.

Garajda kuruldu, Google'a satıldı

Chad Hurley ve Steve adlı iki genç Amerikalı tarafından Şubat 2005'te bir garajda kurulan YouTube'u, ertesi yıl dünyanın en büyük internet arama motoru Google satın almıştı.

Google, o dönem popüler video sitesi için 1 milyar 650 milyon dolar ödemişti.

YouTube'u her ay 1 milyar 800 milyon kişi kullanıyor.