Pakistan'da yedi kız çocuğuna tecavüz edip öldürmekten hüküm giyen adam idam edildi

Telif hakkı Police handout Image caption Imran Ali

Pakistan'da en az yedi kız çocuğuna tecavüz edip öldürmekten hüküm giyen bir kişi bu sabah Lahore'da idam edildi. İmran Ali adlı mahkum, son öldürdüğü kız çocuğu olan altı yaşındaki Zainab Ansari ve akrabalarının gözü önünde asıldı.

Ocak'ta boğularak öldürüldükten sonra cesedi çöpe atılan Zainab'ın babası Amin Ansari, infazın televizyon yayınlanması için Yüksek Mahkeme'ye başvurmuş ama bu talebi reddedilmişti.

Ansari, infazdan sonra "Dehşet verici sonunu gözlerimle görmekten memnunum" dedi.

Cinayet ülkede büyük bir öfke dalgası yaratmış, binlerce kişinin katıldığı yürüyüşler düzenlenmişti.

Halasının yanına Kuran öğrenmeye Kasur kentine giden Zainab, 4 Ocak'ta kaybolmuştu. Zainab'ın cesedi beş gün sonra halasının evinin yakınlarındaki bir çöpte bulundu.

Güvenlik kamerası görüntülerini Zainab'ın akrabaları buldu

Polisin katilin bulunması için yeterince çaba harcamadığı iddialarını protesto amacıyla yapılan yürüyüşlerde çatışma çıktı, iki kişi hayatını kaybetti.

İmran Ali'nin güvenlik kamerası görüntülerini, Zainab'ın akrabaları bularak polise teslim etti.

Ali'nin bir kız çocuğunu sürükleyerek götürüşünün görüntüleri sosyal medya paylaşılması öfkeyi artırdı.

24 yaşındaki İmran Ali, DNA örneğinin uyuşmasıyla 23 Ocak'ta tutuklandı.

Daha sonra Kusar'da altı kız çocuğunu daha benzer şekilde öldürdüğü belirlenen Ali Şubat'ta idam cezasına çarptırıldı. Cumhurbaşkanı Arif Alvi, bu ayın başlarında Ali'nin af başvurusunu reddetmişti.