Telif hakkı Reuters Image caption Nikki Rose (ortada) ve Ian Power (sağda) Kanada'da yasal yollardan ilk esrar satın alanlar oldu.

Dünyada keyif amaçlı esrar kullanımını yasallaştıran ikinci ülke olan Kanada'da, ilk yasal esrar satışı yüzlerce kişinin sıraya girdiği Newfoundland Adası'nda yerel saatle gece yarısı yapıldı.

Kanada'da esrarın tıbbi amaçlı kullanım için satışı 2001'den bu yana yasaldı.

Ancak ülkede, polisin esrar kullanıp direksiyon başına geçen sürücülerle nasıl başa çıkabileceği de dahil birçok kaygı hakim.

Esrarın yasallaşmasından önce 15 milyon haneye yeni yasalar ve kamuyu bilgilendirme kampanyalarıyla ilgili broşürler yollandı.

Newfoundland Adası'ndaki St John's kentinde yerel saatle 20:00'de sıraya giren Ian Power "tarih yazdığını" söyledi. Newfoundland'da saatler batısındaki bölgelere göre yarım saat önde.

Power "Kanada'da ilk yasal esrarı satın alan kişi olmak benim hayalimdi ve işte buradayım" dedi.

Kanada'da eyalet yönetimleri ve belediyeler aylardır esrarın yasallaşmasına yönelik hazırlık yapıyor. Esrarın nerelerden satın alınabileceği ve nerelerde içilebileceğinden belediyeler sorumlu olacak.

Telif hakkı Reuters Image caption Kanadalılar yasal esrar satın almak için kuyruk oldular.

Kadana esrarın yasallaşmasına ne kadar hazır?

Kanada'da esrarın yasallaşmasının etkileri konusunda henüz yanıt bulmamış bir dizi önemli soru var.

Birçok uzman, yasallaşmanın ardından, bir yıl boyunca talebin karşılanmasında sorun çıkabileceğini söylüyor.

Kanada'nın en kalabalık bölgesi Ontario'da perakende esrar satışı bahar aylarında başlayacak, ancak internet üzerinden sipariş verilebilecek.

Esrar kullanım oranının en yüksek olduğu British Columbia eyaletinde ise sadece bir dükkandan satış yapılacak.

Yasal perakende satış dükkanları yaygınlaşana dek, yasallaştırma çalışmalarının duyulmasıyla birlikte açılan bazı ruhsatsız satış noktalarının açık kalabileceği belirtiliyor.

Polisin ruhsatsız satış noktalarına karşı nasıl bir tutum takınacağı belirsiz.

Kanada esrarı neden yasallaştırıyor?

Esrarın yasallaşması, iktidardaki Liberal Parti'nin lideri Başbakan Justin Trudeau'nun 2015'teki seçimde verdiği vaadini yerine getirmesi anlamına geliyor.

Trudeau, ülkede esrar kullanımını suç gören neredeyse yüz yıllık yasanın etkisiz kaldığını ve Kanada'nın dünyada en çok esrar kullanılan yerlerden biri haline geldiğini söylüyordu.

Başbakan yeni yasayla küçüklerin esrar kullanımının önleneceğini ve elde edilecen kârın da suç örgütlerinin elinden alınacağını belirtti.

Federal hükümet yasallaşmayla birlikte vergi gelirlerinde 400 milyon dolarlık artış olacağını tahmin ediyor.

Kanada'da esrar kullanımı ilk olarak 1923'te yasaklanmış, ancak tıbbi amaçlı kullanım 2001'de serbest bırakılmıştı.

Diğer ülkelerde durum ne?

Kanada bu konuda Uruguay'ı izliyor. Uruguay 2013'te keyif amaçlı esrar kullanımını yasallaştıran dünyanın ilk ülkesi olmuştu. Birkaç ABD eyaletindeki referandumda da aynı yönde sonuç çıktı.

Tıbbi amaçlı esrar kullanımı birçok Avrupa ülkesinde zemin kazanıyor. Portekiz ve Hollanda da esrar kullanımını suç olmaktan çıkarttı.

Güney Afrika'da da yükek mahkeme, yetişkinlerin mahrem mekanlarda esrar kullanımını suç olmaktan çıkartmış, ancak satışı suç olarak kalmıştı.

Zimbabve de Lesotho'nun ardından tıbbi amaçlı esrar kullanımını yasallaştıran ikinci Afrika ülkesi oldu.

Sekiz ABD eyaleti, Colorado, Washington, Oregon, Alaska, Maine, Massachusetts, Nevada ve California da keyif ve tıbbi amaçlı esrar kullanımını serbest bıraktı.