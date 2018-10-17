Kırım'da teknik okulda patlama: 13 kişi öldü, 50 kişi yaralandı

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Rusya'nın ilhak ettiği Kırım'ın liman kenti Kerç'teki bir teknik okulda meydana gelen patlamada 13 kişinin öldüğü, 50 kişinin de yaralandığı belirtildi. Rus yetkililer, başta gaz patlaması olduğu belirtilen patlamanın bir bombadan kaynaklandığını bildirdi.

İçine konulan metal parçalarıyla güçlendirildiği açıklanan bombanın okulun kafeteryasında patladığı ve ölenlerin çoğunun gençler olduğu belirtildi. Olay yerinden gelen görüntülerde, teknik okulun etrafında zırhlı personel taşıyıcılar görülüyor.

Reuters'ın geçtiği henüz doğrulanmamış habere göre teknik okulun müdürü Olga Grebennikova bir yerel televizyona yaptığı açıklamada, "birilerinin okulun içinde kendisini havaya uçurduğunu, her yanda çocukların cesetlerini gördüğünü, silahlı saldırganların okulun içinde dolaşıp, gördükleri herkesi öldürdüğünü" söyledi.

Reuters ayrıca, patlamanın ardından kentteki tüm okulların tahliye edildiğini bildirdi.