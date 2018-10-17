Telif hakkı AFP Image caption İsrail bombardımanında Gazze Şeridi yerlebir oldu.

İsrail savaş uçakları Çarşamba günü, Filistin topraklarından 'roket atıldığı' iddialarına karşı Gazze Şeridi'ni vurdu.

Hamas ise, roket atıldığı iddialarını reddedip Mısır öncülüğünde başlatılan uzun soluklu ateşkes çabalarını baltalama amaçlı 'sorumsuzca yapılan teşebbüsleri' kabul etmediklerini söyledi.

Hamas'ın kontrolündeki Gazze'nin Sağlık Bakanlığı ise, roket atışlarından Hamas'ı sorumu tutan İsrail'in, roketin nereden atıldığına bakmaksızın Gazze'de 20 hedefi vurduğunu, bir Filistinlinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Telif hakkı EPA Image caption İsrail, Filistin topraklarından Beerşeba'daki bir eve roket atıldığını iddia etti.

İsrail ordusu ise, Gazze'deki militanların sabaha karşı iki yeni roket attıklarını, birinin güney şehri Beerşeba'ya 40 km mesafedeki bir ailenin evinin bahçesine düştüğünü söyledi.

İsrail medyası, üç çocuklu ailenin zarar görmediğini aktardı.