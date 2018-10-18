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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, IŞİD'in (Irak Şam İslam Devleti) Suriye'de Fırat Nehri'nin güneyinde ABD'nin desteklediği güçlerin elindeki bölgede 700 kişiyi rehin aldığını belirtti.

Putin ayrıca örgütün her gün 10 rehineyi öldüreceğine dair ultimatom yayımladığını da açıkladı.

Soçi'de konuşan Putin, rehineler arasında ABD ve Avrupa vatandaşlarının da bulunduğunu belirtti.

Militanların rehinleer karşılığında ne istediği açıklanmadı.

Putin bölgede IŞİD militanlarının bölgede kontrol ettikleri alanın genişlediğini söyledi.

Rus TASS haber ajansı, Çarşamba günü yayımladığı haberde, IŞİD militanlarının Deir ez Zor'da bir mülteci kampına düzenledikleri saldırı ardından yaklaşık 700 kişiyi rehin aldıklarını bildirmişti.

TASS, militanların rehineleri Hacin kentine götürdüğünü belirtmişti.

Kaşıkçı olayı: İlişkileri bozmayı gerektirecek, yeterli bilgi yok

Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın kaybolması olayına da değinen Putin, ellerinde Suudi Arabistan'la ilişkileri bozmayı gerektirecek kadar bilgi sahibi olmadıklarını söyledi.

2 Ekim'de İstanbul'daki Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'na girdikten sonra bir daha haber alınamayan Kaşıkçı'ya gerçekten ne olduğunu bilmediklerini belirten Putin "Bir gazetecinin kaybomlası çok üzücü, detayları bekleyeceğiz" dedi.