Sagrada Familia'ya 35 milyon euro 'imar izni' cezası

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İspanya'nın en turistik yapılarından olan ve inşaatı 130 yıldan uzun süredir devam eden Barcelona'daki Sagrada Familia kilisesi, imar izni olmadığı gerekçesiyle Barcelona Belediyesi'ne yaklaşık 35 milyon euro ceza ödemeyi kabul etti.

Barcelona Belediye Başkanı Ada Colau, kilise ile varılan anlaşmanın "tarihi" olduğunu belirtti.

Katalan mimar Antoni Gaudi'nin tasarımı olan kilisenin inşasına 1882'de başlanmıştı.

Kilise UNESCO Dünya Kültür Mirası listesinde.

Kilise cezayı 10 yıla yayarak ödeyecek ve para, kiliseye erişimi kolaylaştıracak toplu ulaşım projeleri ile kilise çevresindeki mahalleler yararına kullanılacak.

Karşılığında kiliseye imar izninin gelecek yıl başında verilmesi bekleniyor.

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Sagrada Familia bazilikasını yılda ortalama 4,5 milyon kişi ziyaret ediyor. Kiliseyi görmek için bölgeye giden turist sayısının ise yaklaşık 20 milyon oldğu tahmin ediliyor.

Ana yapının inşaatının, 2026 yılında, Gaudi'nin ölümünün 100. yıl dönümünde tamamlanması planlanıyor.

Kiliseye giriş ücreti 30 yaş üstü için 15 euro. Kuleye çıkmak isteyenler ekstra ücret de ödüyor.