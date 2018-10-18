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Hollanda'da büyük bir saldırının son aşamasında oldukları gerekçesiyle gözaltına alınan 7 kişilik terör hücresinin, içlerine sızan polisler sayesinde ortaya çıkarıldığı açıklandı.

Zanlılara, saldırıda kullanmak istedikleri silahlar da, içlerine sızan polisler tarafından temin edildi.

Savcılık kaynakları, Hollanda'daki büyük bir kitlesel etkinliğe yönelik saldırı planlayan cihatçıların arasına iki polis memurunun sızdığını doğruladı.

Hollanda medyasına göre, polisler birkaç ay boyunca terör hücresi üyeleri ile birlikte yaşadı. Polislerden birisi, kendisini "IŞİD'in saldırı planlayıcısı" olarak tanıttı.

Bu polis, cihatçıların saldırı planına yardımcı oldu. Rotterdam yakınlarında gözden uzak bir noktada, hücre elemanları tarafından saldırı hazırlığı yapıldı. Zanlıların, saldırıda kullanmak istediği silahlar da, içlerine sızan polisler tarafından temin edildi.

'Silahların verilmesi sorumsuzluktu'

Polis, daha önceden bazı mekanizmaları sökülmüş, kullanılamayacak haldeki silahları hücre üyelerine teslim etti.

Hollanda Televizyonu'na (NOS) bilgi veren savcılık kaynakları, kullanılamaz durumda olsalar bile, zanlılara silah vermenin "sorumsuzluk olduğunu" söyledi.

Bozuk silahla da olsa, hücre elemanlarının istenmeyen bir olaya meydan vermemesi için, silahların tesliminden 1 saat sonra 27 Eylül'de operasyon başlatıldı.

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Zanlılardan dördü, kaldıkları bir tatil parkından ayrılmak üzereyken, silahları yükledikleri minibüste yakalandı.

Savcılık kaynaklarına göre, grubun amacı gençlerin katıldığı bir açık hava festivaline saldırılarak, mümkün olduğunca fazla kişiyi öldürmekti.

Zanlılar, saldırıyı bombalı yelekler ve Kalaşnikof tipi otomatik tüfeklerle gerçekleştirmek istiyordu.

Ev baskınları sırasında patlayıcı madde yapımında kullanılan malzemeler ile 100 kg kimyasal gübre ele geçirildi. Saldırganların bir başka amacı da, bomba yüklü araçlarla saldırı gerçekleştirmekti.

Ayrıntılar dava sürecinde açıklanacak

Terör hücresinin lideri 34 yaşındaki Irak kökenli Hardi N., 2007 yılında IŞİD'e katılmak Suriye'ye gitmek isterken yakalanmış ve mahkum edilmişti.

Savcılık, zanlıların yakalanması için özel takip yollarının kullanıldığını açıkladı. Ancak bu konuda ayrıntılı bilgi verilemdi. Operasyona ilişkin ayrıntıların duruşma sırasında açıklanacağı belirtildi.

Polisin, terör hücresine sızması ile ilgili haberler, memurların güvenliği ile ilgili tartışmayı gündeme getirdi.

Lahey'deki Uluslararası Terörle Mücadele Merkezi Müdürü Renske van der Veere göre, polis gerçekten biraz ileri gitti ama böyle bir operasyon için bu riski almak gerekliydi.

Ancak polisin saldırganlara silah temini, "ilginç bir durum" olarak değerlendiriliyor. Hollanda polisi, silahları Özel Soruşturma Yetkileri Yasası kapsamında sağladığını belirtiyor.

Yasak terör be uyuşturucu suçlarının takibi konusunda polise benzer yetkiler tanıyor.