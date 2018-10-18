Meksika'da kadın futbolunun öncülerinden Marbella Ibarra öldürüldü

Telif hakkı Twitter Image caption Marbella Ibarra'nın cenazesi dün kaldırıldı

Meksika'da kadın futbolunun yaygınlaşması için en fazla çaba harcayan kişilerden Marbella Ibarra öldürüldü.

44 yaşındaki Ibarra, ülkenin ilk profesyonel kadın futbol takımı olan Xolas de Tijuana'nın kurucularındandı.

Ibarra geçen ay kaybolmuş, ailesi kaçırılmış olabileceğini söylemişti.

Ibarra'nın ABD sınırındaki Tijuana kentinin güneyindeki bir sahil yerleşimi olan Rosarito'da naylona sarılı bir şekilde bulunan cansız bedeninde işkence izlerine rastlandı.

Yetkililer ölüm nedenini kesin olarak belirleyebilmek için otopsi yapacaklarını fakat dosyayı bir cinayet dosyası olarak ele aldıklarını söylüyor.

Geçen hafta Cuma günü öldürüldüğü tahmin edilen Ibarra'nın ellerinin ve ayaklarının bağlandığı, bu şekilde darp edildiği, cesedininse Pazartesi bulunduğu açıklandı.

'En iyi antrenör'

Soruşturmayı yürüten yetkililer cinayetin Iberra'nın bir antrenör ve futbol destekçisi olmasıyla ilişkili olabileceğini belirtiyor.

Ibarra son dönemde genç kadın futbolcuların mahalle takımlarının ötesine geçerek başka takımlarla da seçmelere katılabilmeleri için maddi yardım sağlayan bir vakıf için çalışmaya başlamıştı.

Ibarra'nın ölümünün ardından sosyal medyada da yas var. Çok sayıda futbolcu Ibarra'nın kendilerine desteğini ve üzerlerindeki etkisini anlatıyor.

Guadalajara'daki Atlas Femenil kulübünün yanı sıra Meksika milli takımında da oynayan yeğeni Fabiola Ibarra "Seninle güzel anılarıma ve benim için yaptıklarına tutunuyorum. En iyi arkadaş, en iyi hala ve en iyi antrenörsün" paylaşımında bulundu.

@fabibarra0 tarafından yapılan numaralı Twitter paylaşımını geçin me duele mucho saber que ya no estás con nosotros☹️me quedo con todos los bonitos momentos que viví contigo y por todo lo que hiciste por mi, te estaré eternamente agradecida,eres la mejor amiga,la mejor tía y la mejor entrenadora!Te quiero muchísimo❤️descansa en paz @maribarra6 pic.twitter.com/9CVAdNaziD — fabiola ibarra (@fabibarra0) 17 Ekim 2018

Ibarra'nın kurduğu Xolas takımında oynayan Inglis Hernandez ise birlikte kazandıkları bir kupayla fotoğraflarını paylaşarak "O kupayı bir gün tekrar kaldıracağız" dedi.

@InglisHernandez tarafından yapılan numaralı Twitter paylaşımını geçin Quiero salir corriendo para abrazarte, mirar esos ojitos y dedicarte todo esto. También guarda un pedacito de cielo para mí. Algún día volveremos a levantar de nuevo esa copa. TE AMO PARA SIEMPRE MI MAR 💔😭 pic.twitter.com/ANYUWivO4X — Inglis Hernández (@InglisHernandez) 17 Ekim 2018

Kendisi futbolcu olmayan Ibarra, güzellik salonundan kazandığı para ile Isamar FC adında bir amatör futbol kulübü kurmuştu.

2016 yılında da profesyonel futbol kulübü Xolas de Tijuana'yı kurmuş, kulüp Meksika'da profesyonel kadın ligi olmadığı için sınırın diğer tarafındaki ABD kadın futbol liginde oynamıştı.

Takım 2017'de Meksika'da profesyonel kadın futbol ligi kurulmasıyla Meksika'da oynamaya başladı.

Kardeşi Mabel, Ibarra için "futbol delisi" diyordu.

Tijuana kenti son dönemde çok sayıda şiddet olayına tanık olmuş, cinayet oranları da arttı. Bu yılın Temmuz ayı 251 cinayetle Tijuana'nın en şiddetli ayı olarak tarihe geçti.