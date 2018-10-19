İtalya'da 'radikal İslamcı' oldukları gerekçesiyle sınır dışı edilenlerin sayısında rekor

Telif hakkı Reuters Image caption İtalya Başbakan Yardımcısı ve İçişleri Bakanı Matteo Salvini

İtalya, 2018 başından bu yana 106 kişiyi "radikal İslamcı" oldukları ve "terör riski" yarattıkları gerekçesiyle sınır dışı etti. İtalyan basını bu sayının son birkaç yılın en yükseği olduğunu ve AB ülkeleri içinde de rekor teşkil ettiğini yazdı.

İçişleri Bakanlığı tarafından açıklanan verilere göre, son olarak ikisi Faslı, biri Mısırlı olmak üzere 3 kişi "radikal İslamcı çevrelere yakın ve devletin güvenliğine tehdit olarak görüldükleri gerekçesiyle" sınır dışı edildi.

Bakanlığın açıklamasına göre bu 3 kişiyle birlikte 2018'de İtalya'dan sınır dışı edilenlerin sayısı 106'ya yükseldi.

İtalyan basını, bu sayının geçen yıllara göre bir artışa işaret ettiğini vurguladı. 2017'nin tamamında 105 kişi sınır dışı edilirken bu yılın ilk 10 ayı henüz dolmamışken bu sayı aşıldı. 2017'de ayda ortalama 8 kişi sınır dışı edilmişti, 2018 ortalaması ise ayda 10 kişiyi geçti.

2015 ve 2016 yıllarında ise 66'şar kişi sınır dışı edilmişti.

'Tüm AB ülkelerinden net şekilde fazla'

İtalyan basını haberi, "İtalya'da cihatçı ya da radikal İslamcı olduğundan şüphelenilerek, terör riski gerekçesiyle sınır dışı edilenlerin sayısı artıyor. Bu sayı, tüm AB ülkelerinden net şekilde fazla" diye duyurdu.

Son olarak sınır dışı edilen 3 kişiden biri, "Allahu ekber" diye bağırarak yoldan geçenleri bıçakla tehdit ettiği ve müdahale eden güvenlik güçlerini yaraladığı; bir diğeri de hapisteyken Hristiyan tutuklulara karşı tutumu ve 2017'de Barcelona'da düzenlenen saldırının ardından memnuniyetini göstermesi nedeniyle sınır dışı edildi.

İtalyan güvenlik ve istihbarat birimlerinin özellikle okullar ve hapishanelerde radikal İslamcılığın yayılmasına karşı tetikte olduğu belirtiliyor.

İtalya'da geçen Haziran'da iktidara gelen göç karşıtı hükümet, göçmenlerin daha kolay sınır dışı edilmesini sağlayacak bir kararname hazırlamıştı.

Aşırı sağcı Başbakan Yardımcısı ve İçişleri Bakanı Matteo Salvini'nin adıyla anılan kararname geçen ay Bakanlar Kurulu'nda kabul edilmişti.

Salvini'nin "İtalya'yı daha güvenli kılacağını" savunduğu kararnamenin gelecek ay içinde parlamentoda oylanması bekleniyor.