Suudi devlet televizyonu: İlk sonuçlar Kaşıkçı'nın bir kavga sonucu öldüğünü gösteriyor

Telif hakkı AFP Image caption Cemal Kaşıkçı

Suudi Arabistan, 2 Ekim'den beri kendisinden haber alınamayan Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldüğünü açıkladı.

Suudi Arabistan devlet televizyonu resmi soruşturmanın ilk sonuçlarının, Kaşıkçı'nın konsoloslukta çıkan bir kavga nedeniyle öldüğünü gösterdiğini duyurdu.

Televizyon, soruşturma kapsamında 18 Suudi vatandaşının gözaltına alındığını bildirdi.

Suudi istihbarat şefi Ahmet el Asiri ve Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ın üst düzey danışmanlarından Suud el Kahtani'nin de görevden alındığı yayınlanan bilgiler arasında.

Suudi Arabistan Cuma gecesine kadar Kaşıkçı'nın öldürüldüğünü reddetmiş, konsolosluk binasından çıkmış olduğunu öne sürmüştü.

Kaşıkçı'nın ölümünü ilk defa kabul eden Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz'in, Veliaht Prens Muhammed bin Selman liderliğinde kurulacak bir komite ile istihbarat servislerinin yeniden düzenlenmesini emrettiği belirtiliyor.