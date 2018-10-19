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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye'nin kimseye Cemal Kaşıkçı olayına ilişkin bir ses kaydı vermediğini söyledi.

ABD basınına konuşan Türk yetkililer, Kaşıkçı'nın İstanbul'daki Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'nda öldürüldüğünü ve olaya dair birden fazla ses kaydı bulunduğunu ifade etmişti.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "Türkiye'nin Pompeo ya da herhangi bir Amerikalı yetkiliye herhangi bir ses kaydı vermesi söz konusu değil" diye konuştu.

Arnavutluk temasları sırasında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Çavuşoğlu, "Herhangi bir ülkeyle o bilgiyi ya da bu bilgiyi paylaşmamız söz konusu değildir. Türkiye'nin yürüttüğü süreç tüm dünyanın takdirini kazanmıştır. Kaşıkçı'nın akıbeti ne olmuştur, sorumlusu kimdir? Elbette elimizde soruşturma neticesinde ortaya çıkmış bilgiler deliller vardır. Ortyaya çıkacak sonuçları tüm dünya ile paylaşacağız" dedi.

Dün ABD'li yayın kuruluşu ABC, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'ya bu hafta gerçekleştirdiği Ankara ziyareti sırasında bir ses kaydı dinletildiği haberini geçmişti. Türk yetkililere dayandırılan haberde, Pompeo'ya söz konusu ses kaydının dökümünün de verildiği ifade ediliyordu.

Dün akşam ABD Dışişleri Bakanı Pompeo da bu iddiaları yalanlamış ve kendisine herhangi bir ses kaydı dinletilmediğini ifade etmişti.

Cihazınızda ses/video gösterim programı bulunamadı Cemal Kaşıkçı olayı: 2 Ekim'de İstanbul'da neler yaşandı?

Trump: Kaşıkçı kesinlikle ölmüşe benziyor

ABD Başkanı Donald Trump ise Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın "kesinlikle ölmüşe benzediğini" söyledi. Trump, "Bunun sonuçları ağır olacak" dedi.

Beyaz Saray'da New York Times'a konuşan Trump, yaşananlarla ilgili olarak "Bu çok üzücü" yorumunu yaptı.

3 ayrı soruşturmanın sonuçlarını beklediğini belirten Trump, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Çok güçlü bir açıklama yapacağız diye düşünüyorum."

Cemal Kaşıkçı'dan, Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğuna girdiği 2 Ekim'den bu yana haber alınamıyor.

Türk yetkililer, Kaşıkçı'nın öldürüldüğü ihtimali üzerinde duruyor. Suudi yetkililer ise bu iddiaları yalanlıyor.

ABD Başkanı Donald Trump, olayla ilgili daha önce yaptığı açıklamalarda, Suudi Arabistan'ı kollamaya çalıştığı ve yaşananları örtbas etmeye çalıştığına yönelik suçlamaları reddetmişti.

Trump, Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz ve Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın yaşananlar hakkında hiçbir bilgileri olmadığını umduğunu belirtmişti.

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'Suudi Arabistan'ın yaptıklarını örtbas etmiyorum'

ABD Başkanı ayrıca Cemal Kaşıkçı'nın Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğuna girmesinden sonra yaşananlara dair ses veya görüntü kaydı varsa, bunu Türkiye'den talep ettiklerini de açıklamıştı.

Amerikan Washington Post gazetesi Perşembe günü Kaşıkçı'nın son köşe yazısını yayımlamıştı.

Türk yetkililerin Başkonsoloslukta "sorgulandığını, işkence gördüğünü ve öldürüldüğünü" iddia ettikleri, Suudi Arabistan'ın ise "Hakkındaki bu iddialar yalan" dediği Kaşıkçı, "Arap dünyasının en çok ihtiyaç duyduğu şey ifade özgürlüğü" başlıklı yazıda, Arap ülkelerinin hükümetlerine medyayı susturmak için tam yetki verildiğini iddia etmişti.