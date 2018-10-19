Hindistan'da tren kalabalığa daldı: En az 50 ölü

Pencap eyaletinde Amritsar yakınlarında yerel bir festivale katılan kişilerin arasına dalan bir tren en az 50 kişinin ölümüne neden oldu.

200'den fazla yaralı olduğu tahmin ediliyor.

Kalabalığın Dusshera festivali kutlamalarını tren rayları üzerinde izlediği belirtildi.

Görgü tanıkları festival sırasında patlayan havai fişekler nedeniyle yaklaşmakta olan trenin sesinin duyulmadığını söylediler.

BBC'ye konuşan bölge polisi, ölü sayısının artabileceğini bildirdi.

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