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İngiltere, Fransa ve Almanya gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın ölümü hakkında Suudi Arabistan'ı gerçekleri açıklamaya davet etti.

Üç ülkenin ortak açıklamasında "kavga sırasında öldü" açıklamasının ciddiye alınması için kanıtlarla desteklenmesi gerektiği belirtildi:

"Hiçbir şey bu cinayeti meşru kılamaz ve bunu olabilecek en güçlü şekilde kınıyoruz.

"Suudi Arabistan soruşturması sonucu açıklanan hipotezlerin ötesine geçerek tam olarak neler yaşandığının bir an önce açıklanması gerekmektedir.

"Bu nedenle sorumlular bulunana kadar soruşturmanın detaylı bir şekilde yürütülmesini, suçluların da cezalandırılmasını talep ediyoruz."

ABD Başkanı Donald Trump da Cumartesi günü mevcut açıklamanın kendisini tatmin etmediğini, yaptırım uygulamanın bir seçenek olduğunu fakat silah satışını durdurmanın Suudi Arabistan'dan çok kendilerine zarar vereceğini söylemişti.

ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin Pazar günkü konuşmasında yaptırımları konuşmak için henüz erken olduğunu söyledi.

Suudi Arabistan'ın açıklamasına diğer ülkelerden de tepkiler vardı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Salı açıklama yapacak

Kanada Dışişleri Bakanı Chrystia Freeland açıklamanın tutarlılıktan uzak olduğunu söylerken Avustralya Başbakanı Scott Morrison da inandırıcı bulmadığını belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise konuyla ilgili yeni bilgileri Salı günkü grup toplantısında açıklayacağını söyledi.

Uluslararası Af Örgütü Suudi Arabistan'ın açıklamasının "korkunç bir suikastı aklamayı hedeflediğini" duyurdu.

Kaşıkçı'nın yazdığı Washington Post gazetesi ise "Suudi hükümeti utanmadan yalan üstüne yalan söylüyor" ifadelerini kullandı.

Öte yandan bu süreçte Suudi Arabistan'ı destekleyen ülkeler de oldu. Kuveyt, Suudi soruşturmasının "Suudi Krallığı'nın gerçeği ortaya çıkarmak ve yasalara saygılı bir şekilde bu üzücü olayın sorumlularından hesap sormak için gayretini ve adanmışlığını gösterdiğini" açıklayarak Kral Selman bin Abdülaziz'e teşekkür etti.

Mısır, Bahreyn ve Birleşik Arap Emirlikleri'nden de benzer açıklamalar geldi.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Adil el Cubeyr ise gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın İstanbul'daki başkonsolosluk binasında hayatını kaybetmesinin "büyük ve ağır bir hata" olduğunu söyledi ve bunun sorumlularının cezalandırılacağını söyledi.

Cubeyr, Pazar günü Fox News kanalına verdiği mülakatta, "Bu korkunç bir hata. Bu korkunç bir trajedi. (Ailesine) başsağlığı diliyorum. Acılarını paylaşıyoruz" dedi.

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Süleyman bin Selman'ın bu cinayetten öncesinde "haberinin olmadığını" söyleyen Cubeyr, Kaşıkçı'nın nasıl öldürüldüğünü ve cesedin de nerede olduğunu bilmediklerini aktardı.

Cubeyr, "Bu, korsan bir operasyondu. Bu, dahil olan kişilerin yetki ve sorumluluk sınırlarını aştıkları korsan bir operasyondu. Cemal Kaşıkçı'yı öldürerek hata yaptılar" dedi.