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ABD'li yayın kuruluşu CNN'e konuşan üst düzey bir Türk yetkili, Washington Post yazarı Suudi Arabistan vatandaşı Cemal Kaşıkçı'nın ölümüyle bağlantısı olduğu iddia edilen 15 şüpheliden birinin başkonsolosluktan Kaşıkçı'nın kıyafetleriyle çıkarken görüntülendiğini söyledi.

Yetkili, görüntülerdeki kişinin Mustafa Mohammed El Madani olduğunu öne sürdü.

CNN'in ulaştığı güvenlik kamerası görüntülerinde, söz konusu şüphelinin Kaşıkçı'nın kıyafetleri, sahte sakal ve gözlüklerle konsolosluğun arka kapısından çıktığı görülüyor.

Videodaki kişinin 2 Ekim'de son olarak gazetecinin konsolosluğa girerken görülmesinden birkaç saat önce de İstanbul Sultanahmet Cami yakınlarında görüldüğü kaydedildi.

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El Madani kimdir?

Mustafa Mohammed M. El Madani, Türk ve ABD basınına yansıyan ve Türk yetkililerin Cemal Kaşıkçı olayına karıştığından kuşkulandığı 15 Suudi Arabistan vatandaşından biri.

1962 doğumlu Madani, Suudi MenoM3ay uygulamasında Suudi istihbaratında görevli bir kişi olarak tanımlanıyor.

MenoM3ay, Suudi Arabistan'da telefonla arayanların kimliğini bildiren yaygın bir uygulama.

El Madani medyada yer alan haberlere göre HZSK2 kuyruk numaralı uçakla İstanbul'a 2 Ekim sabaha karşı inen ekip içerisindeydi ve Mövenpick Hotel'de kaldı. 3 Ekim günü sabaha karşı da bir yolcu uçağıyla İstanbul'dan ayrıldı.

Telif hakkı Reuters Image caption Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Adil el Cubeyr

Suudi Arabistan ne diyor?

Cemal Kaşıkçı'nın 2 Ekim'de ortadan kaybolmasından 18 gün sonra bir açıklama yaparak öldürüldüğünü doğrulayan Suudi Arabistan, yanlış giden bir sorgulama sonucunda Washington Post yazarının öldüğünü iddia ediyor.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Adil el Cubeyr, Fox News kanalına verdiği mülakatta, "Bu korkunç bir hata. Bu korkunç bir trajedi. (Ailesine) başsağlığı diliyorum. Acılarını paylaşıyoruz" dedi.

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Süleyman bin Selman'ın bu cinayetten öncesinde "haberinin olmadığını" söyleyen Cubeyr, Kaşıkçı'nın nasıl öldürüldüğünü ve cesedin de nerede olduğunu bilmediklerini aktardı.

Bugün Yeni Şafak gazetesinde yer alan ve ismi açıklanmayan kaynaklara dayanan bir haberde ise Kaşıkçı'nın öldürülmesinin ardından Veliaht Prens Muhammed'e yakınlığıyla bilinen ve o sırada Başkonsolosluk binasında olan Maher Abdülaziz Mutreb'in Veliaht Prens'in makamını dört kez aradığını iddia etmişti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yarın Kaşıkçı soruşturmasına dair detayları Adalet ve Kalkınma Partisi'nin grup toplantısında açıklaması bekleniyor.