Fotoğraflarla: Roma'da dolu fırtınası ve sel
Şiddetli dolu yağışı rüzgar ve sel, İtalya'nın bazı bölgelerinde hayatı durma noktasına getirdi.
Uzun süre devam eden sıcak dönemin ardından başkent Roma, şiddetli dolu yağışı ve sağanak yağmur altında kaldı.
Sert hava koşulları nedeniyle kuzeydeki Milan'dan güneydeki Sicilya'ya kadar itfaiyeciler teyakkuza geçirildi.
Calabria'da bazı bölgelerde, en üst düzey alarmın bir altı olan "turuncu alarm" durumuna geçildi. Bölgedeki okullar tatil edildi.
Molise, Basilicata ve Puglia bölgelerinde de bazı yerleşim yerlerinde turuncu alarm verildi.
Milan'da etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle bazı ağaçlar yıkıldı. Bologna havaalanında ise uçuşlarda aksamalar yaşandı.
Sert hava koşulları Floransa ve Pisa'yı da etkiledi.
Hava durumu tahminleri İtalya'da havanın hafta boyunca açık ve ılık olacağını, ancak sert rüzgarın hafta sonu etkisini göstereceğini belirtiyor.
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