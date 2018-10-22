Fotoğraflarla: Roma'da dolu fırtınası ve sel

Telif hakkı EPA Image caption Aşırı yağış Roma'da belediye otobüslerinin durmasına neden oldu.

Şiddetli dolu yağışı rüzgar ve sel, İtalya'nın bazı bölgelerinde hayatı durma noktasına getirdi.

Uzun süre devam eden sıcak dönemin ardından başkent Roma, şiddetli dolu yağışı ve sağanak yağmur altında kaldı.

Sert hava koşulları nedeniyle kuzeydeki Milan'dan güneydeki Sicilya'ya kadar itfaiyeciler teyakkuza geçirildi.

Calabria'da bazı bölgelerde, en üst düzey alarmın bir altı olan "turuncu alarm" durumuna geçildi. Bölgedeki okullar tatil edildi.

Molise, Basilicata ve Puglia bölgelerinde de bazı yerleşim yerlerinde turuncu alarm verildi.

Telif hakkı EPA Image caption Bazı sürücüler şiddetli dolu fırtınası sonrası buzla dolan yollarda araçlarını bırakmak zorunda kaldı.

Telif hakkı AFP/Getty Image caption Roma'da sağanak yağış.

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Milan'da etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle bazı ağaçlar yıkıldı. Bologna havaalanında ise uçuşlarda aksamalar yaşandı.

Sert hava koşulları Floransa ve Pisa'yı da etkiledi.

Hava durumu tahminleri İtalya'da havanın hafta boyunca açık ve ılık olacağını, ancak sert rüzgarın hafta sonu etkisini göstereceğini belirtiyor.

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Telif hakkı EPA Image caption Napoli de aşırı yağıştan etkilenen bölgeler arasında

Telif hakkı AFP/Getty Image caption Roma semaları gece boyunca çakan şimşeklerle aydınlandı

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