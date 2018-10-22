Fotoğraflarla: Roma'da dolu fırtınası ve sel

  • 22 Ekim 2018
Telif hakkı EPA
Image caption Aşırı yağış Roma'da belediye otobüslerinin durmasına neden oldu.

Şiddetli dolu yağışı rüzgar ve sel, İtalya'nın bazı bölgelerinde hayatı durma noktasına getirdi.

Uzun süre devam eden sıcak dönemin ardından başkent Roma, şiddetli dolu yağışı ve sağanak yağmur altında kaldı.

Sert hava koşulları nedeniyle kuzeydeki Milan'dan güneydeki Sicilya'ya kadar itfaiyeciler teyakkuza geçirildi.

Calabria'da bazı bölgelerde, en üst düzey alarmın bir altı olan "turuncu alarm" durumuna geçildi. Bölgedeki okullar tatil edildi.

Molise, Basilicata ve Puglia bölgelerinde de bazı yerleşim yerlerinde turuncu alarm verildi.

Bazı sürücüler şiddetli dolu fırtınası sonrası buzla dolan yollarda araçlarını bırakmak zorunda kaldı. Telif hakkı EPA
Image caption Bazı sürücüler şiddetli dolu fırtınası sonrası buzla dolan yollarda araçlarını bırakmak zorunda kaldı.
Roma'da sağanak yağış. Telif hakkı AFP/Getty
Image caption Roma'da sağanak yağış.
selde terk edilmiş bir araç Telif hakkı EPA

Milan'da etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle bazı ağaçlar yıkıldı. Bologna havaalanında ise uçuşlarda aksamalar yaşandı.

Sert hava koşulları Floransa ve Pisa'yı da etkiledi.

Hava durumu tahminleri İtalya'da havanın hafta boyunca açık ve ılık olacağını, ancak sert rüzgarın hafta sonu etkisini göstereceğini belirtiyor.

Dolu Telif hakkı AFP/Getty
Water floods the Trajan Forum in central Rome Telif hakkı AFP/Getty
NApoi'de şemsiyeli insanlar Telif hakkı EPA
Image caption Napoli de aşırı yağıştan etkilenen bölgeler arasında
Roma semaları gece boyunca şimşeklerle aydınlandı Telif hakkı AFP/Getty
Image caption Roma semaları gece boyunca çakan şimşeklerle aydınlandı

.

İlgili Konular

İlgili haberler