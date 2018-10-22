ABD, Orta Amerika ülkelerine yardımı kesiyor

ABD Başkanı Donald Trump, Orta Amerika ülkelerinden binlerce göçmenin Meksika üzerinden ABD'ye doğru ilerlemesi üzerine, Honduras, Guatemala ve El Salvador'a yaptıkları maddi yardımı kesmeye başlayacaklarını açıkladı.

Trump bu ülkeleri, vatandaşlarını durdurmayarak yasa dışı yollardan ABD'ye girmelerine engel olmamakla suçladı.

Trump, ABD'de 6 Kasım'da yapılacak ara seçimler öncesi yaşanan göçmen krizinden Demokrat Parti'yi sorumlu tutarak "Ara seçimleri unutmayın" yazdı.

Ara seçimlerde Senato'daki 100 senatörden 33'ü, Temsilciler Meclisi'ndeki 435 temsilcinin de tamamı yenilenecek.

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"Guatemala, Honduras ve El Savdaor vatandaşlarının ülkelerini terk etmesini ve yasa dışı yollardan ABD'ye gelmesini engelleyemedi. Bu ülkelere yaptığımız büyük boyuttaki yardımı kesmeye, ya da ciddi oranda azaltmaya başlayacağız"

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"Ne zaman bir kafile, ülkemize yasa dışı yollarla gelen ya da gelmeye çalışan insanları görseniz, acınası göçmen kanunumuzu değiştirmek için bize destek vermeyen Demokratları düşünüp suçlayın! Ara seçimleri unutmayın! Yasa dışı gelmeleri çok büyük haksızlık."

ABD Uluslararası Kalkınma Ajansı (USAID) verilerine göre Guatemala 2017 yılında ABD'den 248 milyon dolardan fazla, Honduras 175 milyon dolar, El Salvador da 115 milyon dolar yardım aldı.

Trump ABD'ye doğru ilerleyen göçmenleri ülkeye yasa dışı yollardan girmeye çalışmakla suçluyor ancak sınıra doğru ilerleyenlerin birçoğu sığınma başvurusunda bulunacak.

Kafiledeki göçmenler kendi ülkelerindeki yoksulluk, zulüm ve şiddetten kaçtıklarını belirtiyor.

Yasa dışı göçü durdurmak, Trump'ın 2016'daki başkanlık seçimi kampanyasında ana vaatlerinden biriydi.

Trump'ın son göçmen kafilesine sert tepki vermesinin başta gelen nedenlerinden biri yaklaşan ara seçimler. Temsilciler Meclisi'nde Demokratların, Cumhuriyetçiler karşısında çoğunluğu sağlama ihtimali var.

Göç ise seçmenlerin yüzde 15'ine göre ABD'nin karşı karşıya olduğu en büyük sorun. ABD'ye doğru ilerleyen konvoy, ara seçimler öncesi Trump'ın destekçilerini harekete geçirmek için kullanabileceği bir konu.

Göçmen kafilesi şu an nerede?

Pazar günü göçmenler Meksika'nın güneyinde, Guatemala sınırına yaklaşık 37 km uzaklıktaki Tapachula kentine ulaşmıştı.

Meksikalı yetkililer konvoyu durdurmaya çalışmış ancak bazı göçmenler Suchiate nehrini botla aşarak Meksika'ya kaçak olarak girmişti.

AFP'ye konuşan bir göçmen "Güneşte yandık, ayaklarımız su topladı ama buraya kadar geldik. Gücümüz Trump'ın tehditlerinden fazla" dedi.

ABD medyasına göre kafilenin Meksika-ABD sınırına ulaşması haftalar sürebilir. Kafilenin bulunduğu yere en yakın sınır kapısı olan Brownsville bile 1600 kilometre uzakta.

Ayrıca Meksikalı yetkililerin, ABD'ye sığınma başvurusu yapacak kişilerle ilgili işlemleri tamamlaması da gerekiyor. Bu işlem 45 gün sürebiliyor.

Göçmenler kim?

İlk göçmen kafilesi Honduras'tan 13 Ekim'de, suç oranının çok yüksek olduğu San Pedro kentinden yaya olarak yola çıkmıştı. Kafiledekiler işsizlik ve şiddetten kaçtıklarını belirtiyor.

Kafile, eski bir milletvekilinin bir grup insanın ABD'ye doğru yola çıkacağını Facebook'ta duyurması ardından bir araya geldi.

Guatemala'dan da konvoya katılanlar oldu ve göçmenlerin sayıları binleri buldu.

Grup Guatemala-Meksika sınırında bölünmek zorunda kaldığı için tam sayıyı tahmin etmek güç. Meksika'ya ulaşan göçmen sayısının 5 bin olduğu belirtilse de Meksika polisi sayının 3 bin civarında olduğunu söylüyor.

Sınırın Guatemala tarafında da yaklaşık 1500 göçmen olduğu tahmin ediliyor.