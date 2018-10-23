Trump: Kaşıkçı olayında Riyad'ın açıklamasından tatmin olmadım

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ABD Başkanı Donald Trump, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesiyle ilgili olarak Riyad'dan yapılan açıklamadan tatmin olmadığını söyledi.

Trump olayla ilgili olara kısa süre içinde daha fazla bilgi edineceklerini ekledi.

Trump "Neler olduğunu kısa süre içinde öğreneceğim çünkü şu an Türkiye'de ve Suudi Arabistan çok yetenekli ekipler var. Çok yakın zamanda öğreneceğiz. Bu işleri çok iyi çözen, inanılmaz yetenekli insanlarımız var. Bu gece ya da yarın (ABD'ye) geri dönüyorlar ve kısa süre içinde öğreneceğim. Şu ana kadar duyduklarım beni tatmin etmedi" dedi.

Beyaz Saray Danışmanı ve ABD Başkanı Donald Trump'ın damadı Jared Kushner de CNN televizyonuna yaptığı açıklamada Kaşıkçı cinayetiyle ilgili "bilgi toplama" sürecinde olduklarını söylemişti.

Kushner, Suudi Arabistan'ın yürüttüğü soruşturmanın güvenilirliğiyle ilgili soruya "Biz birçok farklı yerden bilgi topluyoruz. Hangilerinin güvenilir olduğuna sonradan karar vereceğiz" diye yanıt verdi.

Suudi Arabistan'ın önemli bir müttefik olduğunu vurgulayan Kushner, Suudi veliaht prensi Muhammed bin Salman'a da "şeffaf olması ve durumu ciddiye almasını" söylediğini kaydetti.

Cemal Kaşıkçı'nın 2 Ekim'de ortadan kaybolmasından 18 gün sonra bir açıklama yaparak öldürüldüğünü doğrulayan Suudi Arabistan, Washington Post yazarının yanlış giden bir sorgulama sonucunda öldüğünü iddia ediyor ve olaydan Suudi istihbaratı içindeki kontrol dışı birimleri sorumlu tutuyor.

Merkel: Silah satışını durduracağız

Almanya Başbakanı Angela Merkel de olay tam olarak aydınlanıncaya kadar Suudi Arabistan'a yaptıkları silah satışını durdurma sözü verdi.

Kaşıkçı'nın İstanbul'daki Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'nda öldürülmesinin "çok korkunç" olduğunu söyleyen Merkel, "Bu olay aydınlığa kavuşmalı. Aydınlanmadığı sürece Suudi Arabistan'a silah ihracatı yapmayacağız. Size bunun güvencesini verebilirim" dedi.

Almanya Parlamentosu Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Norbert Roettgen de olay aydınlanana kadar silah satışının durdurulması gerektiğini söyledi.

Roettgen "Onaylanmış olan satışlar bile, olay çözülmediği sürece yapılmamalı. Tüm itibarımızı kaybederiz" dedi.