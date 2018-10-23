Suudi Arabistan Kaşıkçı'ya dair açıklamalarını nasıl değiştirdi?

Telif hakkı Reuters Image caption Suudi Arabistan Cemal Kaşıkçı'nın konsolosluktan ayrıldığını söylemişti

Suudi Arabistan gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın, Veliaht Prens Muhammed bin Selman ile hiçbir ilişkisi olmayan ajanlar tarafından "korsan bir operasyon" ile öldürüldüğünü söylüyor.

Riyad'ın bu açıklaması, Suudi yetkililerin daha önce yaptığı açıklamalarla çelişiyor. Suudi Arabistan'ın Kaşıkçı'ya dair açıklamalarının süreç içinde nasıl değiştiğini inceledik.

3 Ekim: Konsolosluktan ayrıldığında canlıydı

Cemal Kaşıkçı'nın 2 Ekim günü evlilik belgelerini almak üzere İstanbul'daki Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'na girdikten sonra kaybolması sonrasında Suudi yetkililer Kaşıkçı'nın konsolosluğu terk ettiğini açıkladı.

Yetkililer 2 Ekim'de binaya gelen Kaşıkçı'nın talep ettiği belgeleri aldıktan sonra binadan ayrıldığını söyledi.

Konsolosluk daha sonra bir yazılı açıklama yayınlayarak Kaşıkçı'nın kaybolmasını araştırmak üzere Türk yetkililerle çalıştıklarını duyurdu.

8 Ekim: Öldüğüne dair iddialar yanlış ve temelsiz

Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ın kardeşi ve Suudi Arabistan'ın ABD Büyükelçisi Halit bin Selman 8 Ekim'de yayınladığı mesajında Kaşıkçı'nın öldüğüne dair iddiaların "tamamen yanlış ve temelsiz" olduğunu söyledi.

Selman "Cemal bir Suudi vatandaşı ve konsolosluğu terk ettikten sonra kayboldu" dedi ve ekledi:

"Türk yetkililer ve medya konsolosluk binasını inceledikten sonra suçlamalar kabul edilemez bir cinayet iddiasını dönüştü, hem de konsoloslukta, gündüz vakti, onlarca çalışan ve ziyaretçi binadayken.

"Bu iddiaların arkasındakileri ve niyetlerini bilmiyorum ve umursamıyorum."

15 Ekim: 'Korsan operasyon' ihtimali

ABD Başkanı Donald Trump, Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz ile telefon konuşmasının ardından yaptığı açıklamada kralın Kaşıkçı'nın kaybolmasıyla ilgili hiçbir bilgisi olmadığını söyledi.

Trump, Kral Selman'ın açıklamasının "güçlü, çok güçlü" olduğunu aktardı:

"Bana bunlar korsan katiller olabilir gibi geldi. Kim bilir?"

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20 Ekim: Bir kavga

Kaşıkçı'nın ölümünü araştıran Suudi Arabistan savcılığı, ilk belirlemelere göre "Kaşıkçı ve konsoloslukta karşılaştığı kişilerin tartışmaya başladığını" bunun da bir yumruk kavgasına dönüştüğünü ve Kaşıkçı'nın kavga sırasında öldüğünü duyurdu.

Aynı gün yapılan ikinci bir açıklamada Kaşıkçı ile konsoloslukta karşılaştığı bazı kişiler arasında "kavga ve arbede" yaşandığı, sonrasında bu kişilerin olanları gizlemeye çalıştığı duyuruldu.

21 Ekim: Cinayet bir hataydı

ABD'deki Fox News kanalına konuşan Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Adil el Cubeyr, Kaşıkçı'nın ölümü hakkında ilk defa "cinayet" kelimesini kullandı:

"Tüm gerçekleri bulmak ve bu cinayetin sorumlularını cezalandırmakta kararlıyız.

"Bunu gerçekleştiren bireyler, yetki alanlarının dışına çıkarak bunu yaptılar.

"Bu korsan operasyondan istihbarat birimlerimizin üst düzey yöneticilerinin bile haberi yoktu.

"Bu büyük bir hataydı ve bunu gizlemek için yaptıkları da hatayı büyüttü."