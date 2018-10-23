Güney ve Kuzey Kore, tampon bölgedeki köyü silahlardan arındıracak

Telif hakkı Reuters Image caption Sınırdaki silahları kaldırmanın iki ülke arasındaki gerilimi azaltması hedefleniyor

Kuzey ve Güney Kore arasındaki tampon bölgede yer alan Panmunjom köyünün silahlar ve askeri kontrol noktalarından arındırılması kararlaştırıldı.

Ortak Güvenlik Alanı diye adlandırılan bölgede yer alan Panmunjom, iki ülkenin askerlerinin karşı karşıya durduğu tek nokta.

Ekim ayının başında iki ülkenin orduları sınır bölgesindeki 800 bin mayını kaldırma çalışmalarına başlamıştı.

Güney Kore Savunma Bakanlığı, Birleşmiş Milletler'in de desteklediği karar uyarınca 25 Ekim'e kadar Panmunjom'daki işlemlerin tamamlanacağını, bu tarihten sonra BM görevlileri ve iki ülkeden yetkililerin denetim gerçekleştireceğini duyurdu.

Bakanlık, Panmunjom'daki mayın temizleme çalışmalarının tamamlandığının iki ülkeden yetkililer ve BM tarafından onaylandığını da açıkladı.

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1950-53 arasında süren Kore Savaşı'nın ardından iki ülke arasında oluşan sınır dünyadaki en fazla silahlandırılmış sınırlardan biriydi.

Panmunjom, savaşın ardından Güney ve Kuzey Koreli yetkililerin bir araya geldiği ve müzakere yaptığı tek noktaydı.

Panmunjom'un silahlardan arındırılması, Güney Kore lideri Moon Jae-in ve Kuzey Kore lideri Kim Jong-un tarafından geçen ayki görüşmelerinde kararlaştırılmıştı.

Aralarında barış anlaşması olmayan iki ülkenin ilişkileri son dönemde ilerleme kaydetmişti. Nisan ayında Güney Kore "askeri gerilimleri azaltmak için" sınırda hoparlörlerle propaganda yapmayı sonlandırdığını açıklamış, Haziran ayında ise Kim Jong-un ABD Başkanı Donald Trump ile bir araya gelerek Kore yarımadasının nükleer silahlardan arındırılmasını görüşmüştü.