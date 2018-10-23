Telif hakkı Reuters Image caption Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz

Suudi Arabistan, ülkesinin vatandaşı Cemal Kaşıkçı'nın 2 Ekim'de İstanbul Başkonsolosluğunda öldürülmesi ile ilgili olarak yeni bir açıklama yaptı.

Kabine toplantısı sonrası yapılan açıklamada, "Kaşıkçı'nın öldürülmesinden sorumlu olan kişiler, kim olursa olsun hesap verecek" denildi.

Açıklamada ayrıca, Suudi Arabistan'ın bu konuda kararlı olduğu, benzer bir olayın bir daha yaşanmaması için gereken önlemlerin alınacağı belirtildi.

Kabine toplantısı, Kral Selman bin Abdulaziz'in başkanlığında yapıldı.

Açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bugünkü "Kaşıkçı cinayeti zanlıları İstanbul'da yargılansın" teklifi ile ilgili olaraksa herhangi bir yorum yapılmadı.

Erdoğan'dan Suudi Arabistan'a teklif: Kaşıkçı cinayeti zanlıları İstanbul'da yargılansın

İngiltere Dışişleri Bakanı Jeremy Hunt ise Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Erdoğan'ın Kaşıkçı cinayeti için 'önceden planlanmış' demesi beni son derece kaygılandırdı. Dünya hala yanıtları bekliyor"

Erdoğan: Cemal Kaşıkçı cinayetinin planlı işlendiğine dair elimizde deliller var

Salı günü AKP Meclis Grup Toplantısı'nda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan ise Türkiye'nin elinde "cinayetin planlı işlendiğine dair" deliller olduğunu söyledi.

Erdoğan, "Buradan bir çağrı yapıyorum. Bu çağrı Suudi Arabistan Kralı başta olmak üzere üst yönetimedir. Olayın cereyan ettiği yer İstanbul'dur. Bu 15 artı 3 kişinin yargılanmasının İstanbul'da yapılması teklifimdir. Takdir kendilerinindir" dedi ve şu soruları sordu:

"Cinayet günü bu 15 kişi niçin İstanbul'da toplanmıştır? Bu kişiler kimden emir almıştır? Başkonsolosluk binası niçin günler sonra açılmıştır? Öldürüldüğü resmen kabul edilen bir kişinin cesedi niçin hala ortada yok?"

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Cumhurbaşkanı, cesedin "yerli bir işbirlikçiye verildiği" iddiasına da değindi:

"Sıradan birisi bu yerli işbirlikçiden bahsetmiyor. Suudi Arabistan'dan yetkili bir kişi bundan bahsediyor. Öyleyse bu işbirlikçiyi açıklamak zorundasın. Hiç kimse bu sorular cevaplanmadan meselenin üzerinin kapatılacağını aklından bile geçirmesin. Olayı birkaç güvenlik görevlisinin yıkmak bizi ve uluslararası kamuoyunu tatmin etmez."

"Bu siyasi bir cinayet olduğuna göre, varsa, diğer ülkelerdeki suç ortaklarının da soruşturmaya dahil edilmesi gerekiyor" diyen Erdoğan ekledi:

"Uluslararası hukukun da, İslam hukukunun da gereği budur. Türkiye olarak bu meselenin sonuna kadar takipçisi olacağız. Kendi hukukumuz ve uluslararası hukukun gereği neyse yerine getirilmesini sağlayacağız."

Cinayet günler sonra kabul edilmişti

Cemal Kaşıkçı 2 Ekim'de İstanbul'daki Suudi Arabistan Başkonsolosluğuna girdi ve bir daha çıkamadı.

Türkiye, Suudi Arabistan ile beraber ortak soruşturma başlattı.

Riyad yönetimi günler sonra Kaşıkçı'nın öldürüldüğünü kabul etti, cinayeti Veliaht Prens Muhammed bin Selman ile hiçbir ilişkisi olmayan ajanlar tarafından işlenmiş "korsan bir operasyon" ile ilişkilendirdi.